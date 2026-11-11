Курс валют на 11 листопада: як змінився курс долара на сьогодні?

Офіційний курс долара США щодо гривні зріс на дев’ять копійок, водночас євро подорожчало одразу на двадцять сім копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 11.11.2026 (середа).

Курс долара

1 долар США – 45,50 грн (+9 коп.).

Курс євро

1 євро – 51,81 грн (+27 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,63 грн (+5 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар 46,00/ 46,20 Євро 51,50/ 51,80 Злотий 11,65/ 11,80

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 11 листопада курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 45,45 / 46,05 50,60 / 51,60 11,40/ 11,90 Ощадбанк 45,40/ 46,10 51,00/ 51,70 11,40/ 11,90 ПУМБ 45,50/ 46,10 50,90/ 51,60 11,40/ 11,90 Укргазбанк 45,40/ 46,10 51,00/ 51,70 11,40/ 11,90 Райффайзен 45,15 / 45,99 50,70 / 51,60

Наприкінці жовтня гривня впала до найнижчого рівня за весь час. 28 жовтня офіційний курс долара сягнув рекордних 45,6 грн. За місяць долар подорожчав майже на 85 копійок, це близько 2%. Dilo проаналізувало, чого чекати від листопада, яким бачать курс гривні аналітики та чи варто зараз поспішати в обмінники.