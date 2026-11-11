Курс валют на 11 ноября: как изменился курс доллара на сегодняшний день?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на девять копеек, в то же время евро подорожало сразу на двадцать семь копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 11.11.2026 (среда).

Курс доллара

1 доллар США – 45,50 грн (+9 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,81 грн (+27 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,63 грн (+5 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 46,00/ 46,20 Евро 51,50/ 51,80 Злотый 11,65/ 11,80

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 11 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 45,45/46,05 50,60/51,60 11,40/ 11,90 Ощадбанк 45,40/ 46,10 51,00/ 51,70 11,40/ 11,90 ПУМБ 45,50/ 46,10 50,90/ 51,60 11,40/ 11,90 Укргазбанк 45,40/ 46,10 51,00/ 51,70 11,40/ 11,90 Райффайзен 45,15/45,99 50,70/51,60

В конце октября гривна упала до самого низкого уровня за все время. 28 октября официальный курс доллара достиг рекордных 45,6 грн. В месяц доллар подорожал почти на 85 копеек, это около 2%. Dilo проанализировало, чего ждать с ноября, которым видят курс гривны аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.