Корпорация совладельца Varus и Eva привлекла "инвестняню" для строительства четырех логистических комплексов

Новосозданная корпорация Terwin договорилась с правительственным офисом по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest о сопровождении инвестпроекта на общую сумму более 500 миллионов долларов с возможностью расширения до 1 миллиарда долларов.

Как сообщили UkraineInvest и основатель Terwin Руслан Шостак, соответствующий меморандум был подписан 10 ноября и касается строительства четырех логистических комплексов площадью 1 миллион квадратных метров.

По словам Шостака, этот инвестпроект разрабатывался исходя из собственных потребностей его компаний и потребностей рынка. Он отметил, что, по оценкам экспертов, в Киевской области не хватает 500 тысяч квадратных складских помещений и еще 500 тысяч квадратных метров по всей Украине.

"С начала войны ситуация значительно ухудшилась, в частности, когда враг уничтожал склады, чтобы создать продовольственный кризис в Украине. Но экономическое развитие и перспективы евроинтеграции предусматривают развитую логистику в Украине. Поэтому мы начали строительство логистического хаба, включающего четыре комплекса", - отметил бизнесмен.

Руслан Шостак и Сергей Цивкач. Фото: Facebook/shostakrs

Речь идет об объектах в Одесской, Львовской, Днепропетровской и Киевской областях. Это инновационный проект с возобновляемыми источниками энергии, полным циклом переработки и утилизации отходов, комплексной инфраструктурой. Строительство первой очереди комплекса в Одесской области уже начато.

"Готовность государства закрепить условия сотрудничества с инвесторами как равноправными партнерами – важный положительный маркер для инвестиционного сообщества. Доступ к господдержке открыт для всех. Главное - сформировать проект на определенный объем инвестиций. Благодарен Руслану Шостаку и всей команде Terwin Group за сотрудничество и развитие экономики Украины", – отметил руководитель UkraineInvest Сергей Цивкач.

Работа UkraineInvest, в частности, будет состоять в предоставлении информационной, консультационной и организационной поддержки в процессе подготовки и реализации проекта; информировании инвестора об особенностях ведения инвестиционной деятельности и инвестиционных возможностях в Украине.

Кроме того, офис будет способствовать эффективному взаимодействию и согласованию действий инвестора и органов власти путем подготовки соответствующих обращений и запросов, организации необходимых встреч с чиновниками; будет оказывать поддержку в решении проблемных вопросов, возникающих в процессе подготовки и реализации проекта.

Напомним, что 26 октября Антимонопольный комитет дал разрешение на создание корпорации "Тервин" из 16 компаний: "Омега" (сеть продуктовых супермаркетов Varus), "Руш" (сеть магазинов товаров по уходу за телом Eva), "Тервин Групп", "Тиксид", "Таврия Хаб", "Миттєва", " Формсайт", "Дигамма", "Милтон-Групп", "Салтора Плюс", "Фирма "Ариант", "Нове Будівництво 2017", "Альтаир Д", "Апекс Н", "Аспект Д", "Латтеро", а также благотворительного фонда Шостака.