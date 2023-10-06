Суд отказал в отмене передачи "Винницабытхима" владельцам магазинов Eva и Varus. А перед этим отменил ее

Киевский окружной административный суд 29 сентября отказал ООО "МДМ" в удовлетворении иска к Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) относительно результатов конкурса на определение управителя завода "Винницабытхим".

Как свидетельствует решение суда, МДМ просила признать противоправным и отменить решение ответчика от 14 декабря 2022 года о недопущении его к участию в указанном конкурсе по отбору управителя арестованными активами, на котором победило ООО "Крайтекс-Сервис" из группы компаний Afina.

Напомним, что 11 сентября этот суд, рассмотрев в упрощенном порядке аналогичное по сути исковое заявление той же компании, наоборот, удовлетворил его полностью, признав действия АРМА по отклонению предложения МДМ противоправными и отменив соответствующее решение агентства.

В АРМА заявляли, что считают неконструктивным иск МДМ, проигравшей конкурсный отбор на управление "Винницабытхимом", заявив, что "в ближайшее время" обжалуют судебное решение. Была ли все же подана такая апелляция, АРМА не сообщало. Новых решений по этому административному делу пока нет.

Таким образом, в прошлом месяце один и тот же суд принял два противоположных по содержанию решения, хотя и рассматривал его формально в рамках двух разных исков в лице двух разных судей (первое вынесено Аленой Кушновой, а второе - Валерием Журавелем).

Напомним, что бенефициарами компании-победителя конкурса являются бизнесмены Валерий Киптик и Руслан Шостак, которым принадлежат сети продуктовых супермаркетов Varus и магазинов косметики и бытовой химии Eva. Afina выпускает средства для стирки Pride, туалетную бумагу "Джамбо", влажные салфетки iFresh и Yes.

"Винницабытхим", в свою очередь, был известен как производитель стирального порошка "Ушастый нянь". Отметим при этом, что решение о передаче завода в управление "Крайтекс-Сервиса" в апреле было одобрено Антимонопольным комитетом.