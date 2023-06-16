Около 3,7 миллиона в бюджет ежемесячно и сотни рабочих мест: как компания "Крайтекс-Сервис" возобновляет производство на Винницабытхими

Предприятие "Винницабытхим", долгое время являвшееся одним из лидеров производства стирального порошка, уже почти год под арестом из-за бывших российских владельцев. В прошлом году работа предприятия была остановлена, а государство, которому оно перешло по закону, понесло потери из-за неработающего актива. По результатам конкурсного отбора право возобновить работу и стать управляющим активов Винницабытхим получило ООО «Крайтекс-Сервис».

Предприятие в Виннице являлось частью российской косметической группы "Невская косметика". Летом 2022 года на активы Винницы бытхима наложили арест, и предприятие перешло в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА), которое должно было найти для производства управляющего . 24 октября 2022 года Национальное агентство объявило конкурс, а в середине декабря был избран победитель.

Высокие показатели, уникальный опыт

Победу одержало ООО "Крайтекс-Сервис", работающее на рынке Украины более 15 лет. Компания специализируется на дистрибуции товаров бытовой химии, косметики, средств гигиены. Все это время «Крайтекс-Сервис» сотрудничает с транснациональными поставщиками, как Loreal, Henkel, Unilever, Johnson & Johnson, BIC, Schwarzkopf. За 6 последних лет компании удалось увеличить товарооборот в пять раз, а темпы прироста товарооборота ежегодно составляют более 30%.

Теперь компания имеет в управлении торговые марки, производственные здания, земельные участки и оборудование Винницабытхим. 7 апреля был подписан договор, и "Крайтекс-Сервис" получил право на управление производственными мощностями. В ближайшее время можно будет приступить к запуску производства.

В планах сотни новых рабочих мест

"Крайтекс-Сервис" имеет возможность производить сухие средства для стирки с использованием уникальной башенной технологии, обеспечивающей качество и объем производства. В то же время «Крайтекс-Сервис» имеет экспертизу для реализации маркетинговой стратегии и организации дистрибуции товаров во все каналы продаж. Компания планирует усовершенствовать продукты, которые производились ранее (например, порошок «Ушастый нянь»), и предложить потребителям новые товары.

"В Украине можно производить товары, которые станут конкурентной альтернативой импортным аналогам и будут соответствовать высоким стандартам качества", - говорит директор ООО "Крайтекс-Сервис" Сергей Зайков. — Это реальный путь к восстановлению страны, созданию новых рабочих мест, наполнению госбюджета».

Уже на подготовительном этапе ООО "Крайтекс-Сервис" трудоустроило более 70 человек. В целом компания планирует предложить сотни рабочих мест. Кроме того, производитель обязуется переводить в бюджет около 3,75 млн грн в месяц.

В "Крайтекс-Сервисе" надеются добиться первых высоких показателей уже к концу 2023 года. В частности, речь идет об изготовлении более 5 тыс. тонн стиральных порошков, более 200 тыс. литров жидких средств для стирки и более 6 млн единиц моющих и чистящих средств.