Суд отменил передачу арестованного "Винницабытхима" владельцам магазинов Eva и Varus: как отреагировали в АРМА

Киевский окружной административный суд 11 сентября отменил решение Нацагентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от преступлений (АРМА) от 14 декабря 2022 года, согласно которому на конкурсе по отбору управителя арестованными активами компании "Винницабытхим", производящей средства для стирки “Ушастый нянь”, победу одержало ООО "Крайтекс-Сервис" из группы компаний Afina.

Как говорится в решении суда, действия АРМА по отклонению конкурсного предложения ООО "МДМ" на участие в указанном конкурсе признаны противоправными. Решение должно вступить в законную силу по истечении 30-дневного срока подачи апелляционной жалобы в Шестой апелляционный административный суд, если она не будет подана.

Впрочем, в самом агентстве уже отреагировали, заявив, что такую жалобу подадут "уже в ближайшее время". В ведомстве также сообщили, что в июне выбранный управитель смог наладить производство на "Винницабытхиме", вложив в это предприятие около 60 миллионов гривен.

По данным АРМА, с этого времени "Крайтекс-Сервис" начал платить гарантийные взносы в бюджет и погасил задолженность за коммунальные услуги (около 2 миллионов гривен). Также 25 августа компания перевела в госбюджет 7,1 миллиона гривен, что позволяет считать ее примером эффективного управления арестованным имуществом.

"В последующие месяцы агентство ожидало от законно избранного управителя еще больших денежных отчислений от менеджмента активов "Винницабытхима". Ведь в середине сентября в ходе встречи с представителями ООО "Крайтекс-Сервис" я настаивала на подписании дополнительного соглашения с управителем завода для увеличения поступлений в государственный бюджет", - прокомментировала глава АРМА Елена Дума.

Кроме того, там отмечают, что управитель планировал достичь чистой годовой доходности в размере 73 миллионов гривен, что должно положительно повлиять на темп наполнения госбюджета. Также "Крайтекс-Сервис" объявил о потенциальном расширении со 100 до 150 наименований продукции и увеличении количества рабочих мест до 150.

"Таким образом агентство считает неконструктивным судебный иск компании "МДМ", которая проиграла конкурсный отбор на управление активами "Винницабытхима". Предприятие в своих конкурсных предложениях от 2 ноября 2022 года предложило доход в государственный бюджет в размере 2 миллиона и ориентировалось на вознаграждение за управление предприятием в размере 30% от чистого дохода", - указывают в АРМА.

"Крайтекс-Сервис" же, добавляют в агентстве, победило в конкурсе с предложением перечислять в государственную казну 3,7 миллиона гривен и зарабатывать на менеджменте заводом 25% от чистого дохода.

Напомним, что бенефициарами победившей компании конкурса являются бизнесмены Валерий Киптик и Руслан Шостак, которым также принадлежат сеть супермаркетов Varus и сеть магазинов Eva. Afina выпускает средства для стирки Pride, туалетную бумагу "Джамбо", влажные салфетки iFresh и Yes. Отметим также, что решение о передаче "Винницабытхим" в управление "Крайтекс-Сервис" в апреле было одобрено Антимонопольным комитетом.