Суд скасував передачу арештованого "Вінницяпобутхіму" власникам магазинів Eva й Varus: як відреагували в АРМА

Київський окружний адміністративний суд 11 вересня скасував рішення Нацагентства з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від злочинів (АРМА) від 14 грудня 2022 року, згідно якого на конкурсі з відбору управителя арештованими активами компанії "Вінницяпобутхім", що виготовляє засоби для прання "Ушастий нянь", перемогу здобуло ТОВ "Крайтекс-Сервіс" з групи компаній Afina.

Як ідеться у рішенні суду, дії АРМА з відхилення конкурсної пропозиції ТОВ "МДМ" на участь у зазначеному конкурсі визнано протиправними. Рішення має набрати законної сили після закінчення 30-денного строку подання апеляційної скарги до Шостого апеляційного адміністративного суду, якщо її не буде подано.

Втім, в самому агентстві вже відреагували, заявивши що таку скаргу подадуть "вже найближчим часом". У відомстві також повідомили, що в червні обраний управитель зміг налагодити виробництво на "Вінницяпобутхімі", вклавши у це підприємство близько 60 мільйонів гривень.

За даними АРМА, з того часу "Крайтекс-Сервіс" почав сплачувати гарантійні внески до бюджету та погасив заборгованість за комунальні послуги (близько 2 мільйонів гривень). Також 25 серпня компанія переказала до держбюджету 7,1 мільйона гривень, "що дозволяє вважати її прикладом ефективного управління арештованим майном".

"У наступні місяці агентство очікувало від законно обраного управителя ще більших грошових відрахувань від менеджменту активів "Вінницяпобутхіму". Адже у середині вересня під час зустрічі з представниками ТОВ "Крайтекс-Сервіс" я наполягала на підписанні додаткової угоди з управителем заводу для збільшення надходжень до державного бюджету", - прокоментувала голова АРМА Олена Дума.

Крім того, там зазначають, що управитель планував досягти чистої річної дохідності у розмірі 73 мільйона гривень, що має позитивно вплинути на темп наповнення держбюджету. Також "Крайтекс-Сервіс" оголосило про потенційне розширення зі 100 до 150 найменувань продукції та збільшення кількості робочих місць до 150.

"Тож агентство вважає неконструктивним судовий позов компанії "МДМ", яка програла конкурсний відбір на управління активами "Вінницяпобутхіму". Підприємство у своїх конкурсних пропозиціях від 2 листопада 2022 року запропонувало дохід до державного бюджету у розмірі 2 мільйона та орієнтувалось на винагороду за управління підприємством у розмірі 30% від чистого доходу", - вказують в АРМА.

Натомість "Крайтекс-Сервіс", додають в агентстві, перемогло у конкурсі з пропозицією перераховувати до державної скарбниці 3,7 мільйона гривень та заробляти на менеджменті заводом 25% від чистого доходу.

Нагадаємо, що бенефіціарами компанії-переможця конкурсу є бізнесмени Валерій Кіптик і Руслан Шостак, яким також належать мережа супермаркетів Varus і мережа магазинів Eva. Afina випускає засоби для прання Pride, туалетний папір "Джамбо", вологі серветки iFresh та !Yes. Зазначимо також, що рішення про передачу "Вінницяпобутхіму" в управління "Крайтекс-Сервіс" в квітні було схвалене Антимонопольним комітетом.