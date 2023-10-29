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Совладелец Varus и Eva объяснил, зачем объединяет активы в корпорацию
Компании совладельца сетей супермаркетов Varus и Eva и Руслана Шостака объединяются в единую корпорацию "Тервин" для упрощения управления и ведения операционной деятельности. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в Facebook.
По словам Шостака, создание корпорации является "логической и плановой процедурой". Он отметил, что для него важно внедрять единые стандарты корпоративного управления в каждый из активов.
"Финансовый аудит должны проводить крупнейшие мировые компании. Так, например, аудит Eva и Varus проводит КPMG. С этого года аудит благотворительного фонда будет проводить Baker Tilly. Прозрачность экономической деятельности для нас - приоритет", - отметил предприниматель.
Он также отметил важность единых стандартов в сфере подбора, обучения и адаптации персонала, социальных проектов. Главной задачей, как добавил Шостак, является повысить эффективность каждого бизнеса и "оставаться экономической опорой для государства".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что 26 октября Антимонопольный комитет предоставил разрешение на создание корпорации "Тервин" из 16 ООО ("Омега", "Руш", "Тервин Групп", "Тиксид", "Таврия Хаб", "Миттєва", "Формсайт", " Дигамма", "Милтон-Групп", "Салтора Плюс", "Фирма "Ариант", "Нове Будівництво 2017", "Альтаир Д", "Апекс Н", "Аспект Д", "Латтеро"), а также благотворительного фонда Шостака.
Кроме сети магазинов косметики, парфюмерии и товаров по уходу за телом Eva (ООО "Руш"), у Шостака вместе с бизнес-партнером Валерием Киптиком есть продуктовых супермаркетов Varus (ООО "Омега").
Товарооборот обеих сетей в 2022 году, по данным издания Forbes.ua, составил 1,3 миллиарда долларов (при довоенном показателе около 2 миллиардов долларов). В настоящее время в компаниях работает более 27 тысяч сотрудников.
При этом за полтора года полномасштабной войны Varus потерял 15% сети (хотя открылось по меньшей мере 8 магазинов), а EVA – почти 10% (открылось 37 новых магазинов).
Всего в бизнесах, объединенных в корпорацию "Тервин", работает 30 тысяч человек. Суммарные активы корпорации оцениваются в 1,6 миллиарда долларов, совокупная выручка за 2023 год составляет 1,7 миллиарда долларов.