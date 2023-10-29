Совладелец Varus и Eva объяснил, зачем объединяет активы в корпорацию

Компании совладельца сетей супермаркетов Varus и Eva и Руслана Шостака объединяются в единую корпорацию "Тервин" для упрощения управления и ведения операционной деятельности. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Шостака, создание корпорации является "логической и плановой процедурой". Он отметил, что для него важно внедрять единые стандарты корпоративного управления в каждый из активов.

"Финансовый аудит должны проводить крупнейшие мировые компании. Так, например, аудит Eva и Varus проводит КPMG. С этого года аудит благотворительного фонда будет проводить Baker Tilly. Прозрачность экономической деятельности для нас - приоритет", - отметил предприниматель.

Он также отметил важность единых стандартов в сфере подбора, обучения и адаптации персонала, социальных проектов. Главной задачей, как добавил Шостак, является повысить эффективность каждого бизнеса и "оставаться экономической опорой для государства".

Напомним, что 26 октября Антимонопольный комитет предоставил разрешение на создание корпорации "Тервин" из 16 ООО ("Омега", "Руш", "Тервин Групп", "Тиксид", "Таврия Хаб", "Миттєва", "Формсайт", " Дигамма", "Милтон-Групп", "Салтора Плюс", "Фирма "Ариант", "Нове Будівництво 2017", "Альтаир Д", "Апекс Н", "Аспект Д", "Латтеро"), а также благотворительного фонда Шостака.

Кроме сети магазинов косметики, парфюмерии и товаров по уходу за телом Eva (ООО "Руш"), у Шостака вместе с бизнес-партнером Валерием Киптиком есть продуктовых супермаркетов Varus (ООО "Омега").

Товарооборот обеих сетей в 2022 году, по данным издания Forbes.ua, составил 1,3 миллиарда долларов (при довоенном показателе около 2 миллиардов долларов). В настоящее время в компаниях работает более 27 тысяч сотрудников.

При этом за полтора года полномасштабной войны Varus потерял 15% сети (хотя открылось по меньшей мере 8 магазинов), а EVA – почти 10% (открылось 37 новых магазинов).

Всего в бизнесах, объединенных в корпорацию "Тервин", работает 30 тысяч человек. Суммарные активы корпорации оцениваются в 1,6 миллиарда долларов, совокупная выручка за 2023 год составляет 1,7 миллиарда долларов.