"5% от суммы чека". Совладелец Varus предлагает ввести налог на развлечения

В Украине необходимо ввести налог на развлечения – 5% суммы чека. Такое мнение высказал совладелец сетей EVA и Varus Руслан Шостак в интервью NV.

Бизнесмен рассказал, что у него создается впечатление, что для многих в Украине война уже закончилась, и такие люди не считают, что нужно помогать армии.

"На их столах бутылка вина, которая стоит дороже размера доната за прошлый месяц. Как военные на передовой могут относиться к гражданам в тылу, увидев такие истории?" – отметил бизнесмен.

Предприниматель считает, что война не должна унести любовь к жизни, и не надо осуждать и провоцировать чувство вины у населения. Однако необходимо найти баланс ожиданий военных и мирных жителей.

"Снять напряжение в обществе поможет военный налог на развлечения – 5% от суммы чека. Тогда люди не будут испытывать чувство вины за поход в ресторан или кинотеатр, а наоборот будут благодарить это налог военным за такую возможность. А солдатам на фронт за счет этого налога поступит дополнительный ресурс в виде пикапов, дронов или обмундирования. Это может стать отличным кейсом, который решит сразу несколько серьезных задач", – уверен Шостак.

Он добавил, что такая же ситуация касается и бизнеса. Война не закончится завтра, а добраться до победы можно только если бизнес включится так, как сделал это в начале войны.

Налоги в Украине: откуда правительство предлагает брать деньги на вооружение

Недавно с инициативой перенаправить один из налогов на военные цели выступил Кабинет министров. Правительство подало в Верховную Раду законопроект, которым предлагает забрать военный налог на доходы физлиц из местных бюджетов и потратить их на закупку техники и собственное производство оружия.

Как отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, за время полномасштабного вторжения доходы местных бюджетов от военного НДФЛ увеличились в восемь раз, поскольку государство увеличивает расходы на сектор обороны и зарплаты военных.

"Правительственный законопроект позволит привлечь 25,8 млрд грн в этом году и 93,7 млрд грн в следующем на дополнительные закупки дронов и на увеличение производства собственного вооружения", – указывал глава правительства.

В то же время планируется, что более 200 млрд грн, уже накопленных на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений, останутся в распоряжении местных властей. Тем общинам, которым объективно не будет хватать средств, государство будет предоставлять базовую дотацию и оставит реверсную дотацию.