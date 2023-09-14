Правительство предлагает забрать НДФЛ у местных общин и направить на производство дронов и боеприпасов

Кабмин подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагается, что до сих пор аккумулировавшийся в местных бюджетах военный НДФЛ пойдет на производство дронов, вооружения и боеприпасов.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Он отметил, что Украина должна нарастить производство собственных дронов, вооружения и боеприпасов.

"Для этого Кабинет Министров предоставил законопроект, которым предлагается, что военный НДФЛ — налог, который государство платит за военных — пойдет на закупку техники и собственное производство оружия", - отметил Шмигаль.

По его словам, за время полномасштабного вторжения доходы местных бюджетов от военного НДФЛ увеличились в восемь раз.

За 2023 год прогнозируемая сумма составит более 96 млрд. грн. В то время как в 2021 году — около 12 млрд грн.

"Рост происходит исключительно потому, что государство увеличивает расходы на сектор обороны и зарплаты военных", - подчеркнул Шмигаль.

Он подчеркнул, что Силы безопасности и обороны нуждаются в большем ресурсе.

"Правительственный законопроект позволит привлечь 25,8 млрд грн в этом году и 93,7 млрд грн в следующем на дополнительные закупки дронов и на увеличение производства собственного вооружения", - считает премьер-министр.

По его мнению, одновременно более 200 млрд грн уже накопленных на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений останутся в распоряжении местных властей.

"Общинам, которым объективно не будет хватать средств, государство будет предоставлять базовую и оставит реверсную дотацию. Таким образом, ресурс бюджетов на местах в 2024 году будет на 75 млрд грн больше, чем был в 2021 до полномасштабного вторжения", - заверил Шмигаль.

Как отметил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, доходы местных бюджетов сократятся на четверть после изъятия НДФЛ, что существенно ухудшит состояние местных бюджетов.

"Именно налог на доходы физических лиц формировал львиную долю доходов местных бюджетов, в частности территориальных общин. В последние годы осуществлен один из основных элементов реформы децентрализации – усиление самостоятельности и финансовой независимости органов местного самоуправления. По разным подсчетам, благодаря этой реформе, которую называют самой успешной, бюджеты территориальных общин собрали от 5% до 120% больше местных налогов, и общины стали тратить их на собственные нужды", - подчеркивает Козицкий.

Отметим, что до 15 сентября правительство планирует подать на рассмотрение Верховной Рады проект Государственного бюджета Украины на 2024 год, в котором финансирование сферы обороны будет приоритетом.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, в следующем году также должны быть добавлены значительные бюджетные средства на оборонно-промышленный комплекс, а именно на производство оружия в Украине, а также на покупку необходимых дронов за рубежом и производство БПЛА в самой Украине.