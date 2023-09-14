Уряд пропонує забрати ПДФО у місцевих громад і направити на виробництво дронів та боєприпасів

Кабмін подав до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується, що військовий ПДФО, який дотепер акумулювалися в місцевих бюджетах, піде на виробництво дронів, озброєння та боєприпасів.

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Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що Україна має наростити виробництво власних дронів, озброєння та боєприпасів.

"Задля цього Кабінет Міністрів подав законопроєкт, яким пропонується, що військовий ПДФО — податок, який держава сплачує за військових — піде на закупівлю техніки й власне виробництво зброї", - зауважив Шмигаль.

За його словами, за час повномасштабного вторгнення доходи місцевих бюджетів від військового ПДФО збільшились у вісім разів.

За 2023 рік прогнозована сума складе понад 96 млрд грн. Тоді як у 2021 році — близько 12 млрд грн.

"Зростання відбувається виключно тому, що держава збільшує видатки на сектор оборони та зарплати військових", - наголосив Шмигаль.

Він підкреслив, що Сили безпеки й оборони потребують більше ресурсу.

"Урядовий законопроєкт дозволить залучити 25,8 млрд грн цього року і 93,7 млрд грн наступного на додаткові закупівлі дронів та на збільшення виробництва власного озброєння", - вважає прем’єр-міністр.

На його думку, одночасно понад 200 млрд грн вже накопичених на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ залишаться у розпорядженні місцевої влади.

"Тим громадам, яким об'єктивно не вистачатиме коштів, держава надаватиме базову та залишить реверсну дотацію. Таким чином ресурс бюджетів на місцях у 2024 році буде на 75 млрд грн більше, ніж був у 2021 до повномасштабного вторгнення", - запевнив Шмигаль.

Як зауважив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, доходи місцевих бюджетів скоротяться на чверть після вилучення ПДФО, що суттєво погіршить стан місцевих бюджетів.

"Саме податок на доходи фізичних осіб формував левову частку доходів місцевих бюджетів, зокрема територіальних громад. В останні роки здійснено один з основних елементів реформи децентралізації – посилення самостійності та фінансової незалежності органів місцевого самоврядування. За різними підрахунками, завдяки цій реформі, яку називають найуспішнішою, бюджети територіальних громад зібрали від 5% до 120% більше місцевих податків, і громади стали витрачати їх на власні потреби", - підкреслює Козицький.

Зауважимо, до 15 вересня уряд планує подати на розгляд Верховної Ради проєкт Державного бюджету України на 2024 рік, в якому фінансування сфери оборони буде пріоритетом.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, наступного року також має бути додано значні бюджетні кошти на оборонно-промисловий комплекс, а саме на виробництво зброї в Україні, а також на купівлю необхідних дронів за кордоном і виробництво БПЛА в самій Україні.