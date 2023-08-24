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Бюджет-2024. Уряд ще шукає гроші, щоб забезпечити потреби держави на наступний рік, — Марченко
У 2024 році видатки держбюджету України на безпеку і оборону будуть дорівнювати, або перевищувати цьогорічні. Водночас уряд все ще шукає фінансування.
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону.
У 2023 році найбільша стаття бюджету — це сектор оборони, на який відведено 1,6 трлн грн, що перевищує суму зібраних податків.
"Тому ми постійно в досить складному становищі, шукаємо додаткові джерела, щоб профінансувати ці додаткові видатки. (Ми переходимо — Delo.ua) у стадію "війни на виживання": виживе той, хто витримає цей марафон", – сказав він.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Військові зараз, як зазначає Марченко, просять у пʼять разів більше, але Україна не може збільшувати податки до необхідного рівня.
"Можемо дозволити бюджет сектору безпеки та оборони такий, який є, утримуємо цей сектор дуже великими зусиллями", – підкреслив міністр фінансів.
Він підкреслив, що Мінфі вже веде переговори з партнерами щодо формування нових пакетів фінансової допомоги на 2024 рік.
Відомо, що у липні 2023 загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 231,8 млрд гривень. З них на грошове утримання військовослужбовців спрямували 76,9 млрд грн.