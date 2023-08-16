Скільки грошей військові отримали з держбюджету у липні: дані Мінфіну

У липні загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 231,8 млрд гривень. З них на грошове утримання військовослужбовців спрямували 76,9 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

За січень-липень 2023 року військовим перерахували 518,8 млрд грн, а загальна сума видатків з держбюджету за цей термін склала 1640,1 млрд грн.

На що йдуть гроші з держбюджету

Дані: Мінфін

Щодо інших видатків, то Мінфін також публікує дані за перші сім місяців та за липень. Так з початку року 406,3 млрд грн (у липні – 65,3 млрд грн) спрямували на оплату використання товарів і послуг або 24,8% від загального обсягу видатків.

У тому числі 276,9 млрд грн – для підтримки Збройних сил України. До суми входять придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування. Ще 78,6 млрд грн було перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

304,6 млрд грн (у липні – 40,3 млрд грн) спрямували на виплату пенсій, допомоги, стипендій тощо або 18,6% від загального обсягу видатків. З цієї суми 158,6 млрд грн пішло на трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій.

Для таких виплат, як соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей, спрямували 105,5 млрд грн.

92,3 млрд грн (у липні – 7,8 млрд грн) пішли на трансферти місцевим бюджетам або 5,6% від загального обсягу.

На обслуговування державного боргу виділили з початку року 128,1 млрд грн (у липні – 11,3 млрд грн) або 7,8% від загального обсягу.

Зауважимо, що нещодавно уряд внормував питання щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників. Ті, хто бере безпосередню участь у бойових діях, отримуватимуть не менше 100 тис грн.

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