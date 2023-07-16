В уряді озвучили доходи та видатки бюджету за півроку: скільки отримано від партнерів для покриття дефіциту

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначає, що за перші шість місяців поточного року до державного бюджету надійшло 1302 мільярда гривень податків, зборів та інших платежів. В свою чергу, видатки за цей самий час, як написав він на своїй сторінці у Facebook, склали 1784 мільярда гривень.

"Вдячні всім платникам податків, які працюють для економічної стійкості. Вдячні міжнародним партнерам, які від початку року виділили більше 23 мільярда доларів (тобто більше 840 мільярдів гривень - Delo.ua) для фінансування дефіциту бюджету", - зазначив очільник уряду.

Він наголосив, що абсолютним пріоритетом видатків залишається безпека та оборона, що складає близько половини всіх коштів бюджету. На другому місці – соціальні програми. На них за шість місяців виділили 231 мільярд гривень. Також серед основних програм видатків - медицина, освіта, підтримка регіонів та відновлення.

Зокрема, наразі виділено понад 1,7 мільярда гривень на відновлення медзакладів у дев'яти областях України, розпочато прокладання магістральних водогонів у Дніпропетровській області для забезпечення людей питною водою після підриву Каховської гідроелектростанції, на що виділено 1,5 мільярда гривень: ці роботи мають бути завершені до осені.

"Для відновлення економіки продовжуємо програму безповоротних грантів "єРобота". У межах десятої хвилі подачі заявок за програмою "Власна справа" виділено 72 мільйона гривень для 306 бізнесів. Загалом від початку 2023 року переможцями програми стали вже 2800 підприємців, яким буде надано гранти на 665 мільйонів гривень", - додав Шмигаль.

Крім того, розпочато роботу над Ukraine Facility — чотирирічною програмою ЄС на 50 мільярдів євро, яка покликана допомогти Україні з фінансуванням бюджету та проєктів відновлення. Уряд створив міжвідомчу робочу групу для підготовки плану заходів з реалізації програми реформ та змін.

Нагадаємо також, що з початку 2023 року, як зазначив голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, держбюджет отримав рекордний за 10 років обсяг надходжень від малої приватизації.

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