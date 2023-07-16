Шмыгаль озвучил доходы и расходы бюджета за полгода: сколько получено от партнеров для покрытия дефицита

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечает, что за первые шесть месяцев текущего года в государственный бюджет поступило 1302 миллиарда гривен налогов, сборов и других платежей. В свою очередь, расходы за это время, как написал он на своей странице в Facebook, составили 1784 миллиарда гривен.

"Благодарны всем налогоплательщикам, работающим для экономической устойчивости. Благодарны международным партнерам, которые с начала года выделили более 23 миллиарда долларов (то есть более 840 миллиардов гривен – Delo.ua) для финансирования дефицита бюджета", - отметил глава правительства.

Он подчеркнул, что абсолютным приоритетом расходов остается сфера безопасности и обороны, на которую приходится около половины всех средств бюджета. На втором месте – социальные программы. На них за шесть месяцев было выделено 231 миллиард гривен. Также среди основных программ расходов – медицина, образование, поддержка регионов и восстановление.

В частности, в настоящее время выделено более 1,7 миллиарда гривен на восстановление медучреждений в девяти областях Украины, начато прокладывание магистральных водопроводов в Днепропетровской области для обеспечения людей питьевой водой после подрыва Каховской гидроэлектростанции, на что выделено 1,5 миллиарда гривен: эти работы должны быть завершены к осени.

"Для восстановления экономики продолжаем программу безвозвратных грантов "е-Работа". В рамках десятой волны подачи заявок по программе "Собственное дело" выделено 72 миллиона гривен для 306 бизнесов. Всего с начала 2023 года победителями программы стали уже 2800 предпринимателей, которым будут предоставлены гранты на 66 миллионов гривен", - добавил Шмыгаль.

Кроме того, начата работа над Ukraine Facility — четырехлетней программой ЕС на 50 миллиардов евро, призванной помочь Украине с финансированием бюджета и проектов восстановления. Правительство создало межведомственную рабочую группу по подготовке плана мероприятий по реализации программы реформ и изменений.

Напомним также, что с начала 2023 года, как отметил глава профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, госбюджет получил рекордный за 10 лет объем поступлений от малой приватизации.

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