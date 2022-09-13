Кабмин одобрил проект бюджета-2023: 50% – на оборону, 35% – на соцвыплаты, остальное – под нож

Кабинет министров на заседании 13 сентября одобрил проект государственного бюджета на 2023 год. Об этом сообщил в соцсетях министр финансов Сергей Марченко.

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"Госбюджет-2023 – это бюджет страны, которая станет сильнее, укрепит свою обороноспособность, сможет восстанавливаться после нанесенного ущерба из-за российской вооруженной агрессии, а также заботиться о нуждающихся гражданах", - прокомментировал он.

В свою очередь, как сообщает пресс-служба Кабмина, премьер-министр Денис Шмигаль подчеркнул на заседании правительства, что в этом году он внесет документ на рассмотрение Верховной Рады вовремя, то есть до 15 сентября, как это предусмотрено законодательством.

Глава правительства сообщил, что в 2023 году доходы бюджета запланированы в сумме всего 1,28 триллиона гривен, тогда как расходы - на уровне 2,57 триллиона гривен. Соответственно, ежемесячный дефицит бюджета на следующий год составит около 3 миллиардов долларов.

"Уже сейчас более трети бюджета нам помогают финансировать международные союзники. Со своей стороны мы прилагаем максимум усилий, чтобы финансовая поддержка партнеров продолжалась в 2023 году. И мы точно не можем позволить себе дополнительные нецелевые расходы", - указал Шмигаль.

Он подчеркнул, что бюджет 2023 года составлен как "бюджет для победы", и власти вынуждены "честно говорить обществу, что год будет непростым", поскольку ведение войны требует колоссальных средств.

"Война — это дорого. Очень дорого. Поэтому главная задача — максимально эффективно использовать имеющиеся у нас средства. В бюджете, который мы представляем, есть один главный приоритет — оборона и безопасность нашей страны", - отметил он.

Относительно утвержденного Кабмином макропрогноза премьер сообщил, что в этом году он является консенсусом между правительством, Национальным банком Украины и международными финансовыми организациями.

Так, рост ВВП прогнозируется на следующий год на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном. Средняя зарплата ориентировочно составит 18,5 тысячи гривен, инфляция может достичь 30%, а среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен.

"В зависимости от того, как будет меняться ситуация на фронте, экономика в 2023 году может как упасть на 0,4%, так и вырасти на 10 и более процентов. Так же и с другими показателями. Подчеркну: нынешний макропрогноз — это достаточно консервативный сценарий, ведь мы должны быть готовы к любым вариантам развития событий", - добавил глава Кабмина.

По словам Шмыгаля, 1136 миллиардов гривен, или почти половина всех расходов, будут направлены на сектор безопасности и обороны, в том числе на зарплаты военных, обеспечение армии, ремонт и закупку техники и оружия и еще много других важных для обороны вещей. По сравнению с проектом бюджета на 2022 год расходы на безопасность и оборону выросли более чем в 4 раза.

"Второй приоритет - социальные программы. Пенсии, субсидии, помощь малоимущим семьям, выплаты внутренне перемещенным лицам, расходы на медицину и образование - это еще 35% от всех расходов в проекте бюджета", - указал глава правительства.

По его словам, на это предусмотрено более 800 миллиардов гривен, причем будет увеличена помощь адресно именно тем, кто в этом больше нуждается. В частности, будет увеличено финансирование Пенсионного фонда из бюджета на более чем 30 миллиардов гривен.

"Все остальные расходы будут сокращаться. Главная статья экономии — это уменьшение расходов на органы государственной власти. Мы уменьшаем количество чиновников, урезаем зарплаты и премии. За исключением силовых структур, расходы на содержание органов государственной власти будут сокращены на 11,6 миллиарда гривен по сравнению с 2022 годом", - сообщил Шмигаль.

В рамках бюджета-2023 также будет создан бюджетный Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии в размере не менее 19 миллиардов гривен.

"Там планируем аккумулировать конфискованные средства России и россиян, а также международную помощь на скорейшее восстановление. Также предусмотрена дополнительная дотация на компенсацию расходов для местных бюджетов в связи с войной в размере 24 миллиардов гривен", - отметил премьер.

По его словам, учитывая такие приоритеты и ограниченность ресурсов, Кабмин призывает депутатов Рады ответственно подойти к вопросу о принятии бюджета.

"Понимаем, что будут попытки увеличить расходы. Но, как я уже отмечал, война — это дорого, и Украина сейчас не может позволить себе многих позитивных, но популистских инициатив", - подчеркнул он.

При этом Шмигаль добавил, что ситуация с бюджетом, макроэкономическим прогнозом и восстановлением экономики напрямую зависит от ситуации на фронте, но предложенный вариант является "средне-пессимистическим".

"Мы считали много разных сценариев. Тот проект бюджета, который мы подаем в Верховную Раду — это консервативный средне-пессимистический расчет. В этом году мы живем в ситуации, когда бюджет пересматривается ежемесячно в зависимости от первоочередных потребностей финансирования. Следующий год, по крайней мере, его начало, будет происходить по аналогичному сценарию", - описал глава правительства.