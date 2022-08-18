Между бюджетом и электоратом. Будет ли Кабмин возвразать акциз на топливо и как это скажется на ценах

Хотя парламент и отказался рассматривать возврат акцизов на топливо, правительство врядли откажется от этой инициативы. Сам вопрос частичной отмены льготного налогообложения топлива очень болезненный. С одной стороны возврат акциза позволит наполнить бюджет воюющей страны, с другой есть опасения роста цен на нефтепродукты, а также ужесточения конкуренции между легальным и нелегальным рынком нефтепродуктов.

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14 августа Кабинет министров внес в парламент законопроект №7668, который предусматривает введение одинаковых акцизов на все виды топлива - от бензина до сжиженного газа. Данный законопроект был разработан в министерстве инфраструктуры с целью наполнить бюджет дорожного фонда, который после введения налоговых льгот на топливо остался практически без финансирования. Однако в случае введения акциза на ремонт дорог можно было бы направить до 2 млрд гривен ежемесячно.

Отменить налоговые льготы на топливо пытались еще в апреле, однако тогда от такой инициативы отказались из опасения взвинтить цены на топливо, которые позже и так сильно выросли из-за возникшего на топливном рынке дефицита, пик которого пришелся на май.

Уже в июне после отмены госрегулирования топливный рынок из-за своей высокой маржинальности начал напоминать золотую лихорадку. Из-за этого топливный рынок наполнился новыми игроками: от аграриев, которые завозили определенный объем топлива для себя под уборочную и перевозчиков у которых были автоцистерны и деньги, чтобы наполнить их топливом в соседних странах ЕС, до продавцов топлива канистрами и торговцев талонами через Телеграм.

Из-за этого уже к августу рынок стал очень конкурентным, что привело к снижению оптовых цен. Кроме того нисходящий ценовой тренд на рынке нефтепродуктов был усилен падением нефтяных котировок на внешних рынках.

В этих условиях частичная отмена льгот для нефтянки, которую предлагает правительство вряд ли существенно повлияла бы на цены на стеллах АЗС. А если учесть, что к середине осени потребление топлива традиционно снижается, то возврат акцизов могли провести почти безболезненно для рядового украинского водителя.

Однако 16 августа в парламенте не смогли найти голоса, для того чтобы включить этот законопроект в повестку и проголосовать за него хотя бы в первом чтении. С одной стороны для включения в повестку в парламенте не досчитались всего 8 голосов, а дороги ремонтировать все же нужно, поэтому не исключено, что это далеко не последняя попытка частичной отмены налоговых льгот на топливо. С другой - в памяти населения, да и парламентариев еще свежи дефицит и космические цены на стелах АЗС, а повышение налогов на такой товар как топливо довольно непопулярный шаг. Поэтому наполнение дорожного фонда путем возврата акциза задача довольно нетривиальная даже в условиях мощной поддержки власти в парламенте.

Если акцизы все же вернут

По словам аналитика отраслевого издания “НафтоРынок” Александра Сиренко, введение акцизов на топливо в том варианте, который предлагало правительство вряд ли окажет существенное влияние на рынок. Цены на оптовом рынке нефтепродуктов повысятся на стоимость акциза, однако цены на стеллах не изменяться поскольку маржа сетей АЗС позволяет амортизировать акциз.

“Маржа на АЗС в отличие от оптового рынка сейчас довольно большая и составляет 10 грн/л. Оптовый рынок в день ввода акциза отреагирует на соответсвующую величину. Однако электорат смотрит не на оптовую цену, а на цену на стелле. Там роста цен можно избежать, если будет правильная коммуникация правительства с игроками рынка”, — говорит Сиренко.

Эксперт также сомневается, что введение акциза повлияет на количество игроков конкуренцию на рынке. Возможно с рынка уйдут те импортеры, которые пришли в этот бизнес до этого будучи перевозчиками, однако многие новые игроки останутся в этом бизнесе.

“В мае, когда крупные компании начали ценами “выкручивать руки” своим клиентам, клиенты, в первую очередь аграрии начали импортировать сами. Также импортировать начали малые сети АЗС, которые ранее покупали бензин исключительно на внутреннем рынке. Они останутся в бизнесе несмотря на акциз”, — говорит Сиренко.

Единственным риском для топливного рынка в случае введения акцизов Сиренко считает риск возврата контрабанды.

“Схематоз старого образца наиболее вероятен в том случае, если вернут НДС в размере 20%. Тогда рынок вернется к старым схемам. Акциз это в первую очередь возможность заработать на контрабанде. Раньше это явление было распространено в южных регионах страны, в Одесской области”, — говорит эксперт.

Основатель группы “Прайм” Дмитрий Лёушкин говорит, что в случае введения акциза в виде предложенном правительством, дизтопливо прибавит к цене 4,5 грн/л на оптовом рынке. При этом само повышение цены игроки рынка постараются растянуть. Что касается цены на стеллах АЗС, то акциз отразиться на цене несущественно.

“Поднимать цены на стеллах будут те, у кого небольшая маржа. У меня литр дизтоплива сейчас стоит 51 грн/л, и в случае введения акциза я бы поднял цену до 53 грн, а такие игроки как ОККО, которые торгуют по 55 грн/л оставят цены на текущем уровне”, — говорит Лёушкин.

Он также сомневается, что введение акциза повлияет на конкуренцию, которая сложилась на рынке. Сейчас маслоперерабатывающие заводы ставят у себя очень хорошие пропарки(технология очистки автоцистерн, которая позволяет безопасно возить разные грузы, от пищевых продуктов до химического сырья - Delo.ua). Это позволит автоцистернам возить в сторону ЕС подсолнечное масло, а оттуда привозить дизельное топливо. Поэтому количество импортеров вряд ли измениться даже за счет вчерашних перевозчиков.

При этом Лёушкин считает, что введение акциза может усилить конкуренцию между импортерами топлива и теми кто продает ресурс производства мини-НПЗ.

“Мини-НПЗ были и остаются полулегальными. Как их администрировать? Запретить их тоже не могут. Те, кто сейчас добывает газовый конденсат не смогут продать его ни на Кременчугский НПЗ, ни на Шебелинку, Правительство не будет бороться с единственным рынком сбыта для украинской добычи. С мини-НПЗ придутся мириться и естественно они не будут платить акциз”, — говорит Лёушкин.

По его словам, в случае введения акциза ресурс мини-НПЗ будет существенно дешевле легально завезенного, а реализация такого топлива будет проводиться в основном через “бочки”, для которых также наступит золотое время.

Правительство вряд ли откажется от идеи возврата акциза

Главной причиной провала данной инициативы на голосовании в парламенте 16 августа Сиренко считает лоббистов топливного рынка, которые сохранили старые каналы влияния даже в условиях войны. У правительственной инициативы было бы больше шансов, если бы власти действовали быстро и провели этот законопроект также как они провели отмену акциза и снижение НДС в начале войны. Однако сейчас хотя правительство и не отказалось от возврата акцизов вокруг законопроекта идут торги.

Больше всего споров вокруг ставки акциза на сжиженный газ. К тому же Сиренко сомневается, что акциз будут платить за спиртовый бензин, поскольку производителями такого топлива традиционно являются мини-НПЗ и этот вид топлива будет при продаже будет указан как другой товар.

Леушкин также сомневается, что об идее вернуть акциз забудут. По его словам, тренды на оптовом рынке топлива, которые начались в связи со слухами о введении акциза продолжились и после провала голосования. По состоянию на 17 августа предложение сократилось, а цены в опте незначительно выросли.

“Рынок готовиться к введению акциза, поскольку никто не верить что они откажутся от этой мысли. “Укравтодор”, уже начал контрактовать битумовозы на сентябрь, они рассчитывают на финансирование. Я думаю правительству сейчас просто не удалось собрать достаточное количество голосов”, — говорит Лёушкин.

По словам источника Delo.ua в парламенте, голоса на законопроект №7668 не собрали не из-за влияния топливного лобби на парламентариев, а скорее по недоработке правительства.

“Дело вот в чем, этот законопроект презентовал Гетьманцев. Его даже во фракции не особо то и любят и некоторые коллеги принципиально не голосуют за инициативы Гетьманцева. Обычно когда в парламенте голосуют за важный правительственный законопроект, то сперва его презентует кто-то из правительства, а потом докладывает глава профильного комитета. 7678 в таком случае должен были презентовать Кубраков и Гетьманцев, но презентовал только Гетьманцев”, — сообщил источник.

По его словам парламентарии посчитали такой шаг попыткой Кабмина уйти от ответственности за непопулярное решение и также не захотели быть крайними. Хотя все понимают, что в той или иной мере послаблять налоговые льготы придеться, ведь разговоры о том, что нужно возвращать акциз, чтобы наполнить “дорожный фонд”, идут в парламенте давно. В Раде уже готовятся альтернативные депутатские законопроекты, также в стороне не останется Министерство инфраструктуры. Поэтому возврат акцизов на топливо это всего лишь вопрос времени.