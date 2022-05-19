Кабмин опубликовал решение о приостановке госрегулирования на топливо

Кабинет министров опубликовал постановление №794 от 15 мая, которым приостанавливается государственное регулирование на топливо. Соответсвующий документ опубликован на сайте правительства.

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Согласно ему, действие пункта 41.1, в постановлении Кабмина № 1236 "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", которым вводилось государственное регулирование на бензин и дизтопливо было приостановлено.

Напомним, 17 мая Кабинет министров Украины приостановил государственное регулирование цен на топливо. С операторами рынка достигнута договоренность о максимальной стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС.

Отметим, Украина столкнулась с большим дефицитом топлива на АЗС. Заправиться бензином А-95 обычным водителям стало почти невозможно. Крупные сети АЗС продавали топливо или по талонам, или вовсе заправляли только экстренные службы.

А на небольших АЗС за пределами больших городов, все же можно было заправиться заплатив за литр А-95 цену выше 55 гривен, что гораздо выше цен, которые установило правительство. Кроме того, в условиях дефицита активизировались торговцы топливными талонами, производители суррогатного бензина, а на некоторых неработающих АЗС можно было покупать бензин "из-под полы".

Однако даже после отмены госрерулирования, дефицит продолжается, а заправиться в Киеве по-прежнему очень сложно.