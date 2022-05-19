Кабмін опублікував рішення про зупинення держрегулювання на пальне

Кабінет міністрів опублікував постанову №794 від 15 травня, якою зупиняється державне регулювання на паливо. Відповідний документ опубліковано на сайті уряду.

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Відповідно до нього, дія пункту 41.1, у постанові Кабміну № 1236 "Про встановлення карантину та введення обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", якою запроваджувалося державне і дизпаливо було припинено.

Нагадаємо, 17 травня Кабінет Міністрів України призупинив державне регулювання ціни на паливо. З операторами ринку досягнуто домовленості щодо максимальної вартості бензину та дизельного палива на АЗС.

Зазначимо, що Україна зіткнулася з великим дефіцитом палива на АЗС. Заправитися бензином А-95 звичайним водіям стало майже неможливо. Великі мережі АЗС продавали паливо або по талонах, або заправляли тільки екстрені служби.

А на невеликих АЗС за межами великих міст, все ж таки можна було заправитися заплативши за літр А-95 ціну вище 55 гривень, що набагато вище цін, які встановив уряд. Крім того, в умовах дефіциту активізувалися торговці паливними талонами, виробники сурогатного бензину, а на деяких непрацюючих АЗС можна було купувати бензин "з-під підлоги".

Проте навіть після скасування держрерулювання дефіцит триває, а заправитися в Києві, як і раніше, дуже складно.