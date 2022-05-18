После отмены госрегулирования в Киеве по-прежнему трудности с бензином. Где можно заправиться

После того как Кабмин приостановил государственное регулирование на топливо, бензин в Киеве, так и не появился. Заправиться в столице можно лишь на нескольких АЗС. Об этом Delo.ua сообщили в колл-центрах крупных сетей АЗС.

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В частности в колл-центре сети АЗС ОККО сообщили, что бензин А-95 и дизельное топливо в столице можно приобрести лишь по талонам и топливным картам.

"Мы ожидаем поставки топлива и пока не можем сказать когда оно появиться", - сообщили в колл-центре.

Также бензина нет и на АЗС сетей Socar и AMIC - там также ожидают поставок и пока не знают, когда топливо появиться в столице.

В колл-центре сети АЗС WOG сказали, что бензин А-95 Mustang за наличные или банковкую карту можно на пяти столичных АЗС:

- проспект Романа Шухевича 16;

- ул. Академика Заболотного 31;

- Надднепрянское шоссе 8;

- ул. Изюмская 2;

- Днепровская набережная 16 б.

При этом в колл-центре отметили, что по состоянию на 12:00 цены на указанных АЗС после отмены государственного регулирования не изменились.

Напомним, 17 мая Кабинет министров Украины приостановил государственное регулирование цен на топливо. С операторами рынка достигнута договоренность о максимальной стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС.

Отметим, Украина столкнулась с большим дефицитом топлива на АЗС. Заправиться бензином А-95 обычным водителям стало почти невозможно. Крупные сети АЗС продавали топливо или по талонам, или вовсе заправляли только экстренные службы.

А на небольших АЗС за пределами больших городов, все же можно было заправиться заплатив за литр А-95 цену выше 55 гривен, что гораздо выше цен, которые установило правительство. Кроме того, в условиях дефицита активизировались торговцы топливными талонами, производители суррогатного бензина, а на некоторых неработающих АЗС можно было покупать бензин "из-под полы".