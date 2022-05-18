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Після скасування держрегулювання у Києві, як і раніше, труднощі з бензином. Де можна заправитися
Після того, як Кабмін призупинив державне регулювання на паливо, бензин у Києві, так і не з'явився. Заправитися у столиці можна лише на кількох АЗС. Про це Delo.ua повідомили у кол-центрах великих мереж АЗС.
Зокрема в кол-центрі мережі АЗС ОККО повідомили, що бензин А-95 та дизельне паливо в столиці можна придбати лише за талонами та паливними картками.
"Ми очікуємо на постачання палива і поки не можемо сказати коли воно з'явиться", - повідомили в кол-центрі.
Також бензину немає і на АЗС мереж Socar та AMIC - там також очікують поставок і поки що не знають, коли паливо з'явиться у столиці.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У кол-центрі мережі АЗС WOG сказали, що бензин А-95 Mustang за готівку або банківську картку можна на п'яти столичних АЗС:
- проспект Романа Шухевича, 16;
- вул. Академіка Заболотного 31;
- Наддніпрянське шосе 8;
- вул. Ізюмська 2;
- Дніпровська набережна 16 б.
При цьому в кол-центрі зазначили, що станом на 12:00 ціни на зазначені АЗС після скасування державного регулювання не змінилися.
Нагадаємо, 17 травня Кабінет Міністрів України призупинив державне регулювання цін на пальне. З операторами ринку досягнуто домовленості щодо максимальної вартості бензину та дизельного палива на АЗС.
Зазначимо, що Україна зіткнулася з великим дефіцитом палива на АЗС. Заправитися бензином А-95 звичайним водіям стало майже неможливо. Великі мережі АЗС продавали паливо або по талонах, або заправляли тільки екстрені служби.
А на невеликих АЗС за межами великих міст, все ж таки можна було заправитися заплативши за літр А-95 ціну вище 55 гривень, що набагато вище цін, які встановив уряд. Крім того, в умовах дефіциту активізувалися торговці паливними талонами, виробники сурогатного бензину, а на деяких непрацюючих АЗС можна було купувати бензин "з-під підлоги".