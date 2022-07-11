Цены на автогаз и дизтопливо в опте падают из-за большого количества новых игроков рынка

Новые игроки, которые пришли на топливный рынок из-за высокой маржи способствуют снижению цен на автогаз и дизтопливо в опте. При этом потребление бензина упало из-за снижения цены на автогаз.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

По словам аналитика отраслевого издания "НафтоРынок" Александра Сиренко падение цены на нефть, которое произошло на прошлой неделе, пока не повлияло на ситуацию на украинском топливном рынке, поскольку прошло слишком мало времени. Однако если падение цены на нефть сформирует устойчивый тренд до конца июля, то это безусловно скажется и на ценах.

Сиренко отмечает, что рост импорта в первой декаде июля составил 20% по сравнению с июньскими показателями. Это касается бензина дизельного топлива и сжиженного газа.

Из-за высокой конкуренции на рынке, аграрии могут закупить дизтопливо на посевную по относительно низкой цене.

"Сейчас на оптовом рынке в западных регионах дизельное топливо можно купить по цене 45 грн/л, с доставкой в регионы цена может увеличиться еще на 3 грн/л. Это при том, что месяц назад цена на дизель составляла 70 грн/л", - говорит Сиренко.

По его словам, наибольшую динамику демонстрирует автогаз, где конкуренция исторически всегда была выше чем на рынке бензина и дизтоплива. Цена на этот ресурс сильно опустилась и в западных регионах его можно приобрести в опте по цене 20 грн/л.

"В мирное время при такой оптовой цене розничная цена не превышала бы 25 грн/л. Однако по слухам у трейдеров еще остались дорогие остатки, поэтому до конца июля цену не опустят ниже 35 грн/л", — говорит эксперт.

Сиренко отмечает, что из-за того, что автогаз продается на АЗС с колес, минуя газонасосные станции, ресурс нужно быстро продать. Поэтому на рынке довольно жесткая конкуренция. Похожая ситуация на оптовом рынке дизельного топлива, где трейдеры не имея возможности хранить ресурс в больших объемах вынуждены продать ресурс максимально быстро, что приводит к жесткой конкуренции.

При этом, на рынке бензина ситуация иная. Там, по прежнему доминирует несколько крупных игроков, поскольку торговать бензином менее выгодно чем дизтопливом или пропан-бутаном. Однако из-за падения цен на автогаз, потребление бензина снизилось.

"Падение цены на автогаз снова сделало его экономически выгодным топливом. Сейчас кто имеет возможность заправиться автогазом вместо бензина делают это. Что касается оптового рынка бензина, то мы его пока не видим, крупные сети завозят его на свои АЗС и редко когда предлагают его на оптовом рынке", — отмечает Сиренко.

В свою очередь основатель группы "Прайм" Дмитрий Лёушкин говорит, что хотя уборочная кампания уже началась особого влияния на рынок дизтоплива это пока не оказало.

"Аграрии, которые сейчас начали уборку урожая, закупили топливо раньше, когда был ажиотаж и оно дорого стояло. Пока особого напряжения на рынке из-за спроса со стороны аграриев нет. Но я думаю, спрос возрастет к концу следующей недели, мы ожидаем роста потребления в 20-х числах. Сейчас идет уборка ранних зерновых, а основной объем потребления со стороны аграриев приходится на уборку поздних зерновых, подсолнуха и кукурузы", - отмечает бизнесмен.

По его словам, на оптовом рынке дизтоплива появилось очень много новых игроков, которые ищут кому продать ресурс. Из-за этого цены падают.

"Очень многие зашли в этот когда был бум и продать ресурс можно было без проблем. Сейчас этот бум закончился и эти новые игроки демпингом портят общий рынок трейдерам со стажем. С другой стороны - это идет на пользу обществу, ведь топливо падает в цене", — говорит Лёушкин.

По его словам, несмотря на уборочную эта ситуация на рынке сохранится и цены на дизельное топливо к концу месяца снизятся на 3-4 гривны до 50-51 гривны за литр.

Бизнесмен отмечает, что сейчас впервые с начала российского вторжения наметилось расслоение сетей АЗС по тем рыночным сегментам, в которых сети торговали до войны.

"Если еще две недели назад мы наблюдали, что все начиная от бочек, заканчивая премиальными сетями торговали дизтопливом по цене 58 грн/л, то к концу месяца сети АЗС вернутся к своим сегментам и будут торговать дизелем с разбросом от 50 до 56 грн/л. По бензину вилка цен на АЗС составит 47-51 грн/л", - говорит Лёушкин.

Он также отмечает, что ситуация с наполненностью рынка остается неравномерной в зависимости от региона. Если в западных областях рынок наполнен на 80%, то в центральных и северных областях наполненность рынка составляет 60%.