Ціни на автогаз та дизпаливо в опті падають через велику кількість нових гравців ринку

Нові гравці, які прийшли на паливний ринок через високу маржу, сприяють зниженню цін на автогаз та дизпаливо в опті. При цьому споживання бензину впало через зниження ціни на автогаз.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За словами аналітика галузевого видання "НафтоРинок" Олександра Сиренка, падіння ціни на нафту, яке відбулося минулого тижня, поки не вплинуло на ситуацію на українському паливному ринку, оскільки минуло занадто мало часу. Однак якщо падіння ціни на нафту сформує стійкий тренд до кінця липня, то це, безумовно, позначиться і на цінах.

Сіренко зазначає, що зростання імпорту в першій декаді липня склало 20% порівняно з червневими показниками. Це стосується бензину дизельного палива та зрідженого газу.

Через високу конкуренцію на ринку, аграрії можуть закупити дизпаливо на посівну за низькою ціною.

"Зараз на оптовому ринку в західних регіонах дизельне паливо можна купити за ціною 45 грн/л, з доставкою до регіонів ціна може збільшитися ще на 3 грн/л. Це при тому, що місяць тому ціна на дизель становила 70 грн/л", – каже Сіренко.

За його словами, найбільшу динаміку демонструє автогаз, де конкуренція історично завжди була вищою, ніж на ринку бензину та дизпалива. Ціна на цей ресурс сильно опустилася, і в західних регіонах його можна придбати в опті за ціною 20 грн/л.

"У мирний час за такої оптової ціни роздрібна ціна не перевищувала б 25 грн/л. Проте з чуток у трейдерів ще залишилися дорогі залишки, тому до кінця липня ціну не опустять нижче за 35 грн/л", - каже експерт.

Сіренко зазначає, що через те, що автогаз продається на АЗС з коліс, минаючи газонасосні станції, ресурс потрібно швидко продати. Тому на ринку є досить жорстка конкуренція. Схожа ситуація на оптовому ринку дизельного палива, де трейдери не маючи можливості зберігати ресурс у великих обсягах, змушені продати ресурс максимально швидко, що призводить до жорсткої конкуренції.

При цьому на ринку бензину ситуація інша. Там, як і раніше, домінує кілька великих гравців, оскільки торгувати бензином менш вигідно ніж дизпаливом або пропан-бутаном. Однак через падіння цін на автогаз споживання бензину знизилося.

"Падіння ціни на автогаз знову зробило його економічно вигідним паливом. Зараз хтось має можливість заправитися автогазом замість бензину роблять це. Що стосується оптового ринку бензину, то ми його поки не бачимо, великі мережі завозять його на свої АЗС і рідко коли пропонують його на оптовому ринку", - зазначає Сіренко.

У свою чергу засновник групи "Прайм" Дмитро Леушкін каже, що хоча збиральна кампанія вже почалася особливого впливу на ринок дизпалива, це поки що не мало.

"Аграрії, які зараз розпочали збирання врожаю, закупили паливо раніше, коли був ажіотаж і воно дорого стояло. Поки особливої напруги на ринку через попит з боку аграріїв немає. Але я думаю, попит зросте до кінця наступного тижня, ми очікуємо зростання споживання у 20-х числах. Зараз йде збирання ранніх зернових, а основний обсяг споживання з боку аграріїв припадає на збирання пізніх зернових, соняшника та кукурудзи", - зазначає бізнесмен.

За його словами, на оптовому ринку дизпалива з'явилося дуже багато нових гравців, які шукають комусь продати ресурс. Через це ціни падають.

"Дуже багато хто зайшов у цей коли був бум і продати ресурс можна було без проблем. Зараз цей бум закінчився і ці нові гравці демпінгом псують спільний ринок трейдерам зі стажем. З іншого боку - це йде на користь суспільству, адже паливо падає в ціні", — каже Леушкін.

За його словами, незважаючи на збиральну цю ситуацію на ринку збережеться і ціни на дизельне паливо до кінця місяця знизяться на 3-4 гривні до 50-51 гривні за літр.

Бізнесмен зазначає, що зараз уперше з початку російського вторгнення намітилося розшарування мереж АЗС за тими ринковими сегментами, в яких мережі торгували до війни.

"Якщо ще два тижні тому ми спостерігали, що всі, починаючи від бочок, закінчуючи преміальними мережами, торгували дизпаливом за ціною 58 грн/л, то до кінця місяця мережі АЗС повернуться до своїх сегментів і торгуватимуть дизелем з розкидом від 50 до 56 грн/л. "За бензином вилка цін на АЗС складе 47-51 грн/л", - каже Льовкін.

Він також зазначає, що ситуація із наповненістю ринку залишається нерівномірною залежно від регіону. Якщо західних областях ринок наповнений на 80%, то центральних і північних областях наповненість ринку становить 60%.