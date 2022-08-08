Оптовые цены на топливо падают из-за снижения мировых цен на нефть

Оптовые цены на топливо в Украине продолжают падать из-за снижения цен на нефть. В то же время из-за слухов о возможном возврате акциза импортеры увеличивают поставки топлива в Украину.

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По словам аналитика отраслевого издания "НафтоРынок" Александра Сиренко, цены на бензин и дизельное топливо в Украине продолжают падать из-за снижения мировых котировок нефти, а также роста поставок топлива в страну.

"Большие объемы поставок обусловлены слухами о возврате акциза на нефтепродукты. Поэтому игроки рынка пытаются запастись топливом впрок. Из-за невозможности хранить горючее на нефтебазах его сливают на АЗС. Также АЗС сейчас единственных сегмент рынка, который сохранил хорошую маржу", - говорит эксперт.

По его словам, по состоянию на утро понедельника 8 августа под влиянием вышеуказанных факторов оптовые цены на дизтопливо вернулись до уровня на котором были до решения НБУ о снижении курса гривны.

"В западных регионах в опте дизтопливо уже можно найти по цене 41-42 грн/л. Конкуренция на оптовом рынке продолжается и пока никто из импортеров не ушел с ринка, поэтому возможность заработать на хорошей марже есть только у розничных игроков", — говорит Сиренко.

В свою очередь основатель группы "Прайм" Дмитрий Лёушкин отмечает, что в настоящее время несмотря на большие поставки рынок очень нестабилен. Из-за невозможности делать серьезные запасы горючего на нефтебазах в случае серьезных сбоев в логистике ситуация с дефицитом топлива может вернуться.

Бизнесмен скептически относиться к информации о росте поставок на фоне слухов о возврате дефицита, хотя и не отрицает, что возврат налогов и распространение на нефтепродукты импортного сбора в 10% отразится на росте цен на бензин.

При этом Лёушкин говорит, что под влиянием нефтяных котировок оптовые цены на топливо продолжают падать и на этой неделе(8-14 августа) падение продлиться и составит в среднем 1-2 гривны за литр. При этом оптовый рынок горючего уже не такой высокомаржинальный каким был в мае и июне.

По словам бизнесмена в начале сентября топливный рынок может столкнуться с дефицитом бензовозов поскольку владельцы автоцистерн начнут перевозить подсолнечное масло.

"Через месяц может сложиться ситуация, когда аграрии заберут автоцистерны с топливного рынка. После уборки урожая подсолнухов, подсолнечное масло нужно будет вывезти в ЕС в условиях заблокированных портов. Крупные агрокомпании уже выставляют фрахтовые ставки в 80 грн/км для перевозки масла, что гораздо выгоднее чем перевозка топлива. Таким образом через месяц рынок может столкнуться с дефицитом автоцистерн, что в свою очередь обернется легким дефицитом нефтепродуктов", - говорит бизнесмен.