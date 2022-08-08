Оптові ціни на паливо падають через зниження світових цін на нафту

Оптові ціни на пальне в Україні продовжують падати через зниження нафтових цін. Водночас через чутки про можливе повернення акцизу імпортери збільшують постачання палива в Україну.

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За словами аналітика галузевого видання "НафтоРинок" Олександра Сиренка, ціни на бензин та дизельне паливо в Україні продовжують падати через зниження світових котирувань нафти, а також зростання постачання палива до країни.

"Великі обсяги поставок обумовлені чутками про повернення акцизу на нафтопродукти. Тому гравці ринку намагаються запастися паливом на користь. Через неможливість зберігати пальне на нафтобазах його зливають на АЗС. Також АЗС зараз єдиний сегмент ринку, який зберіг хорошу маржу", - каже експерт.

За його словами, станом на ранок понеділка 8 серпня під впливом вищевказаних факторів оптові ціни на дизпаливо повернулися до рівня, на якому були до рішення НБУ про зниження курсу гривні .

"У західних регіонах в опті дизпаливо вже можна знайти за ціною 41-42 грн/л. Конкуренція на оптовому ринку триває і поки що ніхто з імпортерів не пішов з ринку, тому можливість заробити на гарній маржі є тільки у роздрібних гравців", - каже Сіренко. .

У свою чергу, засновник групи "Прайм" Дмитро Леушкін зазначає, що в даний час незважаючи на великі поставки ринок дуже нестабільний. Через неможливість робити серйозні запаси пального на нафтобазах у разі серйозних збоїв у логістиці ситуація з дефіцитом палива може повернутися.

Бізнесмен скептично ставиться до інформації про зростання постачань на тлі чуток про повернення дефіциту, хоч і не заперечує, що повернення податків та поширення на нафтопродукти імпортного збору в 10% позначиться на зростанні цін на бензин.

При цьому Леушкін каже, що під впливом нафтових котирувань оптові ціни на паливо продовжують падати і цього тижня (8-14 серпня) падіння продовжиться і становитиме в середньому 1-2 гривні за літр. При цьому оптовий ринок пального вже не такий високомаржинальний, яким був у травні та червні.

За словами бізнесмена на початку вересня паливний ринок може зіткнутися з дефіцитом бензовозів, оскільки власники автоцистерн почнуть перевозити олію.

"За місяць може скластися ситуація, коли аграрії заберуть автоцистерни з паливного ринку. Після збирання врожаю соняшників, соняшникову олію потрібно буде вивезти до ЄС в умовах заблокованих портів. Великі агрокомпанії вже виставляють фрахтові ставки в 80 грн/км для перевезення олії, що набагато вигідніше "Чим перевезення палива. Таким чином, через місяць ринок може зіткнутися з дефіцитом автоцистерн, що у свою чергу обернеться легким дефіцитом нафтопродуктів", - говорить бізнесмен.