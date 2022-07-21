Официальный курс доллара вырос на 25%. Что будет с ценами на топливо?

21 июля НБУ снизил официальный курс гривны на 25%. Оптовый рынок топлива почти сразу отреагировал на корректировку курса. Разбираемся. какими будут цены на АЗС

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В июле украинский рынок топлива вышел с фазы острого дефицита и начал постепенно наполнятся. Кроме того на оптовом рынке появилось много новых игроков из-за чего цены начали снижаться. Кроме того, аграрии начали импортировать топливо самостоятельно из-за чего удалось избежать пиковых цен во время уборочной кампании.

21 июля Нацбанк откорректировал курс доллара, повысив его на 25% до 37,57 гривен. Цены на топливо всегда зависели от двух факторов: мировые цены на нефть и курс национальной валюты. В условиях, когда рынок почти полностью заполняется ресурсом из ЕС рост цен на бензин и дизтопливо будет вполне закономерным.

Эксперты отмечают, что оптовая цена на дизтопливо на фоне роста курса доллара выросла на 10 гривен за литр, а на бензин на 11,5 грн/л при этом цены АЗС удастся удержать.

Кроме того, из-за большого количества предложения на оптовом рынке удастся избежать ажиотажа, а цены на сжиженный газ могут удержаться на текущем уровне 30 грн/л.

От повышения цены пострадает конечный потребитель в бизнес-сегменте

По словам аналитика профильного издания “Нефтерынок” Александра Сиренко, из-за роста курса доллара пострадают оптовые покупатели, такие как аграрии для которых топливо подорожало на оптовой цене выросло в соответствии с корректировкой курса.

Сиренко отмечает, что после решения НБУ о повышения курса доллара, часть топливного рынка прекратила торги, чтобы откорректировать свои цены. Так, 20 июля одно из предложений по покупке дизельного топлива на оптовом рынке составляло 39 грн/л, после соответствующего решения, трейдер сменил цену на 46 грн/л.

“Ажиотажа на рынке быть не должно, поскольку сейчас в опте очень много предложений. Сегодня (21 июля, — Delo.ua) мы фиксируем, что больше половины рынка взяло паузу. Пересчитать цену и посмотреть какие цены выставят другие. Кроме того большое число предложений на рынке до сегодняшнего дня давило на цену. Некоторые игроки даже начали снижать наценки”, — говорит эксперт.

По его словам, с 23 февраля до 18 июля наценки трейдеров на топливном рынке увеличились с 4 до 16 грн/л при цене дизтоплива 55,6 грн/л. Кроме того, далеко не все составляющие стоимости топлива зависят от курса валют. Так, от валютного курса зависят котировки топлива за границей, стоимость логистики за границей, а также премия оптового трейдера за рубежом. Однако на стоимость логистики по Украине, а также премии украинского оптовика курс валют не должен оказывать такое сильное влияние.

При этом эксперт отмечает, что основания для повышения цен на АЗС нет, поскольку в рознице также довольно большая маржа, и запас прочности у операторов АЗС есть.

“В рознице сейчас есть такой сегмент как коммерческие. К примеру АЗС заправляет перевозчиков. При оптовой цене дизтоплива 41-43 грн/л они продают дизтопливо по талонам за 52 грн/л. При этом речь идет об оптовой продаже к примеру владельцу автопарка 20 грузовиков, который берет сразу 2 тыс. литров дизтоплива. До войны такого не было, тогда такие сделки совершались по оптовой цене, сейчас маржи там очень раздутые и необоснованные, — говорит эксперт.

Слухи о повышении курса валют ходили еще за день до решения НБУ

По словам основателя группы “Прайм” Дмитрия Лёушкина слухи о том, что НБУ решит повысить курс валют ходили на рынке еще 20 июля

“То что это(повышение курса доллара, — Delo.ua) должно было случиться все знали. Уже вчера по рынку ходили такие сплетни, половина верили, половина нет. Но самые умные трейдеры уже вчера прекратили торговать”, — говорит Лёушкин.

По его словам, цены на дизтопливо из-за фактора курса валют увеличились на 7-10 гривен за литр уже вскоре после публикации решения НБУ. Средняя цена по Украине оптовая цена дизтоплива выросла на 10 гривен и уже составляет 50-55 грн/л, тогда как ранее она составляла 40-45 грн/л.

По словам бизнесмена 22 июля цена на литра дизтоплива на границе остановиться на уровне 50 грн/л, а оптовые цены по стране остановятся на уровне 50-53 грн/л.

Что касается розничного сегмента, то по словам бизнесмена цены на дизтопливо в рознице уже начали реагировать на курсовой фактор, а спустя время они будут составлять более 60 гривен за литр дизтоплива. В свою очередь цена на бензин повыситься на 7 грн/л.

“Мы, когда был тренд снижения цен на оптовом рынке, снизили цену на дизтопливо до 52 грн/л и будем ее повышать. А некоторые сети премиум-сегмента как торговали ранее 58 так и торгуют до сих пор с этой ценой будто бы ничего не случилось, то есть у них была сверхмаржа”, — говорит Лёушкин.

При этом он отмечает, что фактор повышения курса валют никак не повлияет на объемы поставок топлива, просто произойдет корректировка цены.

В свою очередь директор консалтинговой группы “А-95” Сергей Куюн, на своем Facebook написал, что уже 21 июля оптовый рынок отреагировал, повысив, цены на 10 грн/л на дизтопливо и на 11,50 грн/л на бензин А-95.

По словам Куюна на стеллах, в последнее время у розничных сетей и оптовиков был немалый запас прочности по марже, что позволило сначала наполнить рынок сжиженным газом, а потом дизтопливом, и значительно улучшить ситуацию с бензином. Насыщение рынка привело к острой конкуренции и падению цен.

Эксперт также отмечает, что текущие цены на АЗС могут удержаться без повышения. Этому будет способствовать и снижение мировых цен на нефть и нефтепродукты, которое наблюдается в июле.