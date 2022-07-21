Офіційний курс долара виріс на 25%. Що буде із цінами на пальне?

21 липня НБУ знизив офіційний курс гривні на 25%. Оптовий ринок пального майже одразу відреагував на коригування курсу. Зʼясовували, що буде з цінниками на АЗС

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У липні український ринок палива вийшов із фази гострого дефіциту і почав поступово наповнятися . Крім того, на оптовому ринку з'явилося багато нових гравців , через що ціни почали знижуватися. Крім того, аграрії почали імпортувати паливо самостійно , через що вдалося уникнути пікових цін під час жнив.

21 липня Нацбанк відкоригував курс долара, підвищивши його на 25% до 37,57 гривень. Ціни на пальне завжди залежали від двох факторів: світові ціни на нафту та курс національної валюти. В умовах, коли ринок майже повністю заповнюється ресурсом із ЄС, зростання цін на бензин і дизпаливо буде цілком закономірним.

Експерти зазначають, що оптова ціна на дизпаливо на тлі зростання курсу долара зросла на 10 гривень за літр, а бензин на 11,5 грн/л при цьому ціни АЗС вдасться втримати.

Крім того, через велику кількість пропозиції на оптовому ринку вдасться уникнути ажіотажу, а ціни на скраплений газ можуть утриматися на поточному рівні 30 грн/л.

Від підвищення ціни постраждає кінцевий споживач у бізнес-сегменті

За словами аналітика профільного видання “Нафторинок” Олександра Сиренка, через зростання курсу долара постраждають оптові покупці, такі як аграрії, для яких паливо подорожчало на оптовій ціні, зросло відповідно до коригування курсу.

Сіренко зазначає, що після рішення НБУ щодо підвищення курсу долара частина паливного ринку припинила торги, щоб відкоригувати свої ціни. Так, 20 липня одна із пропозицій щодо купівлі дизельного палива на оптовому ринку становила 39 грн/л, після відповідного рішення, трейдер змінив ціну на 46 грн/л.

“Ажіотажу на ринку не повинно бути, оскільки зараз в опті дуже багато пропозицій. Сьогодні (21 липня — Delo.ua) ми фіксуємо, що більше половини ринку взяло паузу. Перерахувати ціну та подивитися які ціни виставлять інші. Крім того, велика кількість пропозицій на ринку до сьогодні давила на ціну. Деякі гравці навіть почали знижувати націнки”, – каже експерт.

За його словами, з 23 лютого до 18 липня націнки трейдерів на паливному ринку збільшились з 4 до 16 грн/л за ціни дизпалива 55,6 грн/л. Крім того, далеко не всі складові вартості палива залежать від курсу валют. Так, від валютного курсу залежать котирування палива за кордоном, вартість логістики за кордоном та премія оптового трейдера за кордоном. Однак на вартість логістики по Україні, а також премії українського оптовика курс валют не повинен так сильно впливати.

При цьому експерт зазначає, що підстав для підвищення цін на АЗС немає, оскільки у роздробі також досить велика маржа, і запас міцності у операторів АЗС є.

“У роздробі зараз є такий сегмент, як комерційні. Наприклад, АЗС заправляє перевізників. За оптової ціни дизпалива 41-43 грн/л вони продають дизпаливо за талонами за 52 грн/л. При цьому йдеться про оптовий продаж власнику автопарку 20 вантажівок, який бере відразу 2 тис. літрів дизпалива. До війни такого не було, тоді такі угоди відбувалися за оптовою ціною, зараз маржі там дуже роздуті та необґрунтовані, — каже експерт.

Чутки про підвищення курсу валют ходили ще за день до рішення НБУ

За словами засновника групи “Прайм” Дмитра Леушкіна, чутки про те, що НБУ вирішить підвищити курс валют ходили на ринку ще 20 липня.

“Те, що це (підвищення курсу долара, — Delo.ua) мало статися всі знали. Вже вчора ринком ходили такі плітки, половина вірили, половина немає. Але найрозумніші трейдери вже вчора припинили торгувати”, – каже Леушкін.

За його словами, ціни на дизпаливо через чинник курсу валют збільшилися на 7-10 гривень за літр вже невдовзі після публікації рішення НБУ. Середня ціна по Україні оптова ціна дизпалива зросла на 10 гривень і вже становить 50-55 грн/л, тоді як раніше вона становила 40-45 грн/л.

За словами бізнесмена, 22 липня ціна на літра дизпалива на кордоні зупинитися на рівні 50 грн/л, а оптові ціни по країні зупиняться на рівні 50-53 грн/л.

Що стосується роздрібного сегменту, то, за словами бізнесмена, ціни на дизпаливо в роздріб вже почали реагувати на курсовий фактор, а згодом вони становитимуть понад 60 гривень за літр дизпалива. У свою чергу, ціна на бензин підвищиться на 7 грн/л.

“Ми, коли був тренд зниження цін на оптовому ринку, знизили ціну на дизпаливо до 52 грн/л і її підвищуватимемо. А деякі мережі преміум-сегменту як торгували раніше 58 так і торгують досі з цією ціною ніби нічого не сталося, тобто вони мали надмаржу”, — каже Леушкін.

При цьому він зазначає, що фактор підвищення курсу валют ніяк не вплине на обсяги постачання палива, просто відбудеться коригування ціни.

У свою чергу директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, на своєму Facebook написав, що вже 21 липня оптовий ринок відреагував, підвищивши ціни на 10 грн/л на дизпаливо і на 11,50 грн/л на бензин А- 95.

За словами Куюна на стелах, останнім часом роздрібні мережі та оптовики мали чималий запас міцності по маржі, що дозволило спочатку наповнити ринок зрідженим газом, а потім дизпаливом, і значно покращити ситуацію з бензином. Насичення ринку призвело до гострої конкуренції та падіння цін.

Експерт також зазначає, що поточні ціни на АЗС можуть утриматись без підвищення. Цьому сприятиме і зниження світових цін на нафту та нафтопродукти, яке спостерігається у липні.