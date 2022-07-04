Ринок наповнився паливом на заході та півдні України та залишається дефіцитним у центральних, східних та північних областях

1 липня деякі мережі АЗС заявили про відміну лімітів на відпустку палива "в одні руки", проте паливний ринок наповнений нерівномірно і говорити про те, що паливна криза в Україні закінчилася передчасно.

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За словами директора з маркетингу "БРСМ-Нафта" Олександра Мельничука на заході та півдні України дефіциту палива майже немає, оскільки звістка ресурсу, який постачається в країну автомобільним транспортом, йде через західний кордон або через річкові порти Ізмаїл та Рені, які знаходяться на Півдні Одеської області.. Багато ввезення в Україну зливається саме в цих регіонах, через що там навіть зникли черги на АЗС.

"Що стосується Центру та Сходу країни, то там дефіцит є. І наступним кроком має стати наповнення саме цих областей. Не на всіх заправках є всі види палива, вони з'являються один чи два і навіть зараз є черги", - каже Мельничук.

Аналітик галузевого видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко зазначає, що рішення системного оператора може бути спробою підіграти заяви уряду. При цьому не можна сказати, що постачання палива у великих мереж АЗС суттєво збільшилося.

Проте ситуація з постачанням покращала у невеликих регіональних мереж, які навіть почали знижувати ціни на дизельне паливо.

"Це може призвести до того, що великі мережі втратять частину клієнтів, які підуть до регіональних мереж. Конкуренція зробить свою справу", - каже Сіренко.

За його словами, для багатьох гравців паливного ринку оптовим ринок став пріоритетнішим за роздрібний за час дефіциту. Оскільки оптовий ринок більш прибутковий і гроші там можна заробити швидше ніж на АЗС за нього зараз йде повноцінна конкурентна боротьба зараз. Через це ціни в опті пішли вниз і дизпаливо вже можна купити за 47-48 грн/л із доставкою.

Засновник групи "Прайм" Дмитро Леушкін каже, що наразі розпочалася збиральна компанія та збільшився попит на паливо у аграріїв.

За словами бізнесмена, попит на паливо впав через спад споживання з боку окупованих територій. З іншого боку, споживання суттєво зросло через активізацію попиту на автомобільні перевезення з боку бізнесу в умовах блокади морських портів.

"За моїми відчуттями ринок наповнений на 75%. Якщо взяти західні регіони, то вони наповнені на 90%, а схід і північ на 60-65%. І це об'єктивно, оскільки туди возитиме довше. Така ситуація триватиме досить тривалий період, оскільки раніше вся логістика нафтопродуктів в Україні була побудована на залізничних постачаннях до великих нафтобаз, звідки паливо розподілялося на АЗС бензовозами. Зараз же все возитися або через західний кордон або з Півдня", - каже Леушкін.

За його словами, мережі АЗС будуть проводити оптимізацію АЗС і багато заправок буде законсервовано до кращих часів.