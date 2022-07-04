Рынок наполнился топливом на западе и юге Украины и остается дефицитным в центральных, восточных и северных областях

1 июля некоторые сети АЗС заявили об отмене лимитов на отпуск топлива "в одни руки", однако топливный рынок наполнен неравномерно и говорить о том, что топливный кризис в Украине закончился преждевременно.

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По словам директора по маркетингу "БРСМ-Нафта" Александра Мельничука на западе и юге Украины дефицита топлива почти нет поскольку весть ресурс, который поставляется в страну автомобильным транспортом идет или через западную границу или через речные порты Измаил и Рени, которые находятся на Юге Одесской области. Много ввоза в Украину сливается именно в этих регионах из-за чего там даже исчезли очереди на АЗС.

"Что касается Центра и Востока страны то там дефицит есть. И следующим шагом должно стать наполнение именно этих областей. Не на всех заправках есть все виды топлива, они появляются один или два и даже сейчас есть очереди", - говорит Мельничук.

Аналитик отраслевого издания "НафтоРынок" Александр Сиренко отмечает, что решение системного оператора может быть попыткой подыграть заявлениям правительства. При этом нельзя сказать, что поставки топлива у крупных сетей АЗС существенно увеличились.

Однако ситуация с поставками улучшилась у небольших региональных сетей, которые даже начали снижать цены на дизельное топливо.

"Это может привести к тому, что крупные сети потеряют часть клиентов, которые уйдут к региональным сетям. Конкуренция сделает свое дело", - говорит Сиренко.

По его словам, для многих игроков топливного рынка оптовым рынок стал приоритетнее розничного за время дефицита.Поскольку оптовый рынок более прибыльный и деньги там можно заработать быстрее чем на АЗС за него сейчас идет полноценная конкурентная борьба сейчас. Из-за этого цены в опте пошли вниз и дизтопливо уже можно купить за 47-48 грн/л с доставкой.

Основатель группы "Прайм" Дмитрий Лёушкин говорит, что в настоящее время началась уборочная компания и увеличился спрос на топливо у аграриев.

По словам бизнесмена спрос на топливо упал из-за спада потребления со стороны оккупированных территорий. С другой стороны потребление существенно выросло из-за активизации спроса на автомобильные перевозки со стороны бизнеса в условиях блокады морских портов.

"По моим ощущением рынок наполнен на 75%. Если взять западные регионы, то они наполнены на 90%, а восток и север на 60-65%. И это объективно, поскольку туда возить дольше. Такая ситуация будет продлится достаточно долгий период, поскольку раньше вся логистика нефтепродуктов в Украине была построена на железнодорожных поставках до крупных нефтебаз, откуда топливо распределялось на АЗС бензовозами. Сейчас же все возиться либо через западную границу либо с Юга", — говорит Лёушкин.

По его словам, сети АЗС будут проводить оптимизацию АЗС и многие заправки будут законсервированы до лучших времен.