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WOG и Prime отменяют лимиты на топливо
Сеть АЗК WOG с 1 июля отменяет ограничения на отпуск любого вида топлива в одни руки. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Уточняем, что новые условия отпуска действуют для всех участников программы лояльности PRIDE.
"Также для владельцев карты PRIDE становится доступной покупка газа за наличные и банковские карты на тех АЗК, где отпуск горючего происходит исключительно за безналичный расчет", - добавили в WOG.
Аналогичное решение приняла национальная сеть АЗС Prime. Владелец сети Дмитрий Леушкин сообщил, что Prime снимает все ограничения по отпуску топлива с 4 июля.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Народный депутат Андрей Герус накануне сообщал, что вскоре такое решение примут и другие АЗС, так как на рынке уже есть достаточно нефтепродуктов для отмены лимитов.
Украина столкнулась с большим дефицитом топлива на АЗС после полномасштабного вторжения РФ. С целью решить эту проблему 17 мая Кабинет министров Украины приостановил государственное регулирование цен на топливо. С операторами рынка достигнута договоренность о максимальной стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС.