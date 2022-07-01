WOG и Prime отменяют лимиты на топливо

Сеть АЗК WOG с 1 июля отменяет ограничения на отпуск любого вида топлива в одни руки. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Уточняем, что новые условия отпуска действуют для всех участников программы лояльности PRIDE.

"Также для владельцев карты PRIDE становится доступной покупка газа за наличные и банковские карты на тех АЗК, где отпуск горючего происходит исключительно за безналичный расчет", - добавили в WOG.

Аналогичное решение приняла национальная сеть АЗС Prime. Владелец сети Дмитрий Леушкин сообщил, что Prime снимает все ограничения по отпуску топлива с 4 июля.

Народный депутат Андрей Герус накануне сообщал, что вскоре такое решение примут и другие АЗС, так как на рынке уже есть достаточно нефтепродуктов для отмены лимитов.

Украина столкнулась с большим дефицитом топлива на АЗС после полномасштабного вторжения РФ. С целью решить эту проблему 17 мая Кабинет министров Украины приостановил государственное регулирование цен на топливо. С операторами рынка достигнута договоренность о максимальной стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС.