На АЗС отменят лимиты отпуска топлива

В Украине с июля на АЗС больше не будут действовать ограничения на объем топлива в одни руки. На рынке уже есть достаточно нефтепродуктов для отмены лимитов, сообщил 28 июня народный депутат Андрей Герус, во время брифинга в Медиацентре Украина-Укриниорм.

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В июне с европейских рынков в Украину завезли более 600 тысяч тонн нефтепродуктов, 400 тысяч тонн – это дизель, 200 тысяч – бензин и сжиженный газ. Все поступило с европейских рынков.

"В центре и на востоке страны пока есть определенный дефицит, но на западе уже даже очереди на заправках отсутствуют. В июле украинские автомобилисты смогут заправляться любым объемом. Однако власти призывают украинцев ответственно потреблять нефтепродукты и без особой необходимости не тратить их", — заявил народный депутат.

Герус отметим, что компетентные органы наработали план поставок и логистику из разных европейских стран.

Отметим, что директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн считает, что дефицит на рынке топлива будет сохраняться до конца июля.

Украина столкнулась с большим дефицитом топлива на АЗС после полномасштабного вторжения РФ. С целью решить эту проблему 17 мая Кабинет министров Украины приостановил государственное регулирование цен на топливо. С операторами рынка достигнута договоренность о максимальной стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС.