На АЗС скасують ліміти відпуску палива

В Україні з липня на АЗС більше не діятимуть обмеження обсягу палива в одні руки. На ринку вже є достатньо нафтопродуктів для скасування лімітів, повідомив 28 червня народний депутат Андрій Герус під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрініорм.

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У червні з європейських ринків в Україну завезли понад 600 тисяч тонн нафтопродуктів, 400 тисяч тонн – це дизель, 200 тисяч – бензин та скраплений газ. Все надійшло з європейських ринків.

"У центрі та на сході країни поки що є певний дефіцит, але на заході вже навіть черги на заправках відсутні. У липні українські автомобілісти зможуть заправлятися будь-яким обсягом. Однак влада закликає українців відповідально споживати нафтопродукти і без особливої необхідності не витрачати їх", — заявив народний. депутат.

Герус зазначимо, що компетентні органи напрацювали план постачання та логістику з різних європейських країн.

Зазначимо, що директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн вважає, що дефіцит на ринку палива зберігатиметься до кінця липня.

Україна зіткнулася із великим дефіцитом палива на АЗС після повномасштабного вторгнення РФ. З метою вирішення цієї проблеми 17 травня Кабінет міністрів України призупинив державне регулювання цін на пальне. З операторами ринку досягнуто домовленості про максимальну вартість бензину та дизельного палива на АЗС.