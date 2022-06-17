Як заправитися без черги на АЗС та які при цьому виникають ризики

Хоча ситуація з паливом в Україні загалом стала дещо кращою, дефіцит пального в Україні зберігається. Багато водіїв шукають способи заправити повний бак та уникнути черг. І такі можливості є, щоправда, кожен із них несе певні ризики.

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Щоб уникнути черг та лімітів, водії купують пальне на "чорному ринку". На OLX та Telegram повно оголошень про продаж талонів на бензин великих мереж АЗС, а також продажу палива наливом або в каністрах. Крім того, після наповнення ринку пальним знову активізувалися нелегальні АЗС чи "бочки". Однак кожен із цих способів заправитися пов'язаний з певними ризиками.

Бензин та дизпаливо зазвичай продається вище цін рекомендованих урядом у діапазоні 59-70 гривень за літр бензину та 70-90 гривень за літр дизпалива. Таке паливо може бути низької якості і при заправці ним автомобіля тривалий час можна пошкодити двигун.

Талони ж продаються також за ціною, вищою ніж на АЗС. Вони дозволяють заправити машину навіть на АЗС із нулями на стеллі, проте купуючи талони на бензин в інтернеті можна придбати підробку, яку не можна буде отоварити на заправці.

Талони та паливні карти

Навіть під час піку дефіциту палива у травні багато АЗС продовжували заправляти спецтранспорт за талонами та паливними картками. Придбати такі талони офіційно можуть лише юридичні особи або ФОП. Заправитися по талонах можна навіть на АЗС із нулями на стеллі.

За словами аналітика профільного видання "Нафторинок" Олександра Сиренка, під час коли на ринку діяло державне регулювання деякі мережі АЗС самі торгували талонами за оптовою ціною, що давало можливість обійти встановлені урядом граничні ціни на паливо. Крім того, бензин за оптовою ціною можна було купити через додатки мереж АЗС.

Проте, талони на бензин можна підробити, а аферисти на паливному ринку зараз дуже активні. Талони кожної мережі мають свої засоби захисту, але підробку, як правило, можна розпізнати тільки в офісі мережі АЗС.

Вартість талонів на OLX коливається в діапазоні 59-65 гривень/літр за бензин та 63-76 гривень за дизпаливо.

Якщо вбити "талони" у пошуку на OLX, сайт видасть 700 пропозицій по всій території України.

Як правило, ціни на талони вищі за рекомендовані урядом.

Бензин продають по оголошенням в каністрах

Ще одним цікавим способом заправити авто в умовах дефіциту купівля палива в інтернеті на розлив. Таке паливо продають із самовивозом або доставкою за ціною, вищою ніж на АЗС.

За словами Сіренка, покупець такого палива часто може не знати, що саме йому налили в каністру. Поза лабораторією майже неможливо відрізнити добрий бензин від сурогатного палива. Крім того, паливо в каністрах може зберігатися в неналежних умовах, що також позначиться на його якості.

У свою чергу, засновник групи "Прайм" Дмитро Леушкін вважає, що в такому виді діяльності під час війни немає нічого дивного. В умовах безробіття громадяни можуть заробляти купуючи паливо на АЗС та перепродуючи його з націнкою.

Ціни на бензин у каністрах як і ціни на талони вищі ніж на АЗС

У деяких оголошеннях пропонують купити паливо із доставкою. За доплату можна купити і каністру.

В оголошеннях на OLX можна зустріти пропозицію купити преміальне паливо.

Нелегальні АЗС та немережеві заправки

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн каже, що через дефіцит ресурсу в Україні закрилося багато нелегальних АЗС або "бочок", які до війни продавали сурогатне паливо міні-НПЗ.

Проте ті, хто продовжують працювати, продають бензин за дуже високим, а якість цього продукту, особливо бензину, дуже часто викликає запитання у споживачів.

На нелегальних АЗС продається паливо, яке переважно вироблено на міні-НПЗ. Оскільки уряд зменшив стандарти якості до Євро-3, якась частина продукції малих нафтопереробних підприємств може опинитися в рамках стандартів. Але загалом водії нарікають на низьку якість такого палива.

У свою чергу Леушкін каже, що бензин виробництва малих нафтопереробних заводів зустрічається і на оптовому ринку, однак він коштує так само як і бензин А-95 з ЄС. Тому є ризик заправитися бензином низької якості та на мережевих АЗС. Сучасна машина хоч і не зламається від такого бензину відразу, проте тривале заправлення "бодягою" може знищити двигун автомобіля.

Також бензин за цінами вище за рекомендовані урядом продають на невеликих АЗС, які не входять до мережі. Такі заправки, як правило, знаходяться за межами великих міст, але можуть перебувати і в непримітних місцях у межах міста.

Такі заправки ніколи не мали своєї інфраструктури у вигляді бензовозів чи нафтобаз. Паливо їм завжди привозили. Однак під час дефіциту палива таким АЗС не доводиться обирати постачальника, тому там може потрапити неякісний бензин. Крім того, такі заправки зазвичай торгують бензином вище цін рекомендованих урядом у діапазоні 59-70 гривень за літр бензину.

Варто також пам'ятати, що навіть після зниження податків паливо залишається підакцизним товаром, а торгівля без ліцензії - незаконна. Таким чином заповзятливі громадяни, які вирішили заробити на перепродажі бензину, ризикують отримати штраф із конфіскацією товару.