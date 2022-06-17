Как заправиться без очереди на АЗС и какие при этом возникают риски

Хотя ситуация с топливом в Украине в целом стала несколько лучше, дефицит горючего в Украине сохраняется. Многие водители ищут способы заправить полный бак и избежать очередей. И такие возможности имеются, правда, каждый из них несет определенные риски.

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Чтобы избежать очередей и лимитов, водители покупают горючее на "черном рынке". На OLX и в Telegram полно объявлений о продаже талонов на бензин крупных сетей АЗС, а также продажи топлива наливом или в канистрах. Кроме того, после наполнения рынка горючим снова активизировались нелегальные АЗС или "бочки". Однако каждый из этих способов заправиться сопряжен с определенными рисками.

Бензин и дизтопливо как правило продается выше цен рекомендованных правительством в диапазоне 59-70 гривен за литр бензина и 70-90 гривен за литр дизтоплива. Такое топливо может быть низкого качества и при заправке им автомобиля продолжительное время можно повредить двигатель.

Талоны же продаются также по цене выше чем на АЗС. Они позволяют заправить машину даже на АЗС с нулями на стелле, однако покупая талоны на бензин в интернете можно приобрести подделку, которую нельзя будет отоварить на заправке.

Талоны и топливные карты

Даже во время пика дефицита топлива в мае многие АЗС продолжали заправлять спецтранспорт по талонам и топливным картам. Купить такие талоны официально могут лишь юридические лица или ФОПы. Заправиться по талонам можно даже на АЗС с нулями на стелле.

По словам аналитика профильного издания "Нафторынок" Александра Сиренко, во время, когда на рынке действовало государственное регулирование некоторые сети АЗС сами торговали талонами по оптовой цене, что давало возможность обойти установленные правительством предельные цены на топливо. Кроме того бензин по оптовой цене можно было купить через приложения сетей АЗС.

Однако талоны на бензин можно подделать, а аферисты на топливном рынке сейчас очень активны. У талонов каждой сети есть свои средства защиты, но подделку, как правило, можно распознать только в офисе сети АЗС.

Стоимость талонов на OLX колеблется в диапазоне 59-65 гривен/литр за бензин и 63-76 гривен за дизтопливо.

Если вбить "талоны" в поиске на OLX сайт выдаст 700 предложений по всей территории Украины.

Как правило, цены на талоны выше, рекомендованных правительством.

Бензин продают по объявлениям в канистрах

Еще одним интересным способом заправить авто в условиях дефицита покупка топлива в интернете на разлив. Такое топливо продают с самовывозом или доставкой по цене выше чем на АЗС.

По словам Сиренко, покупатель такого топлива зачастую может не знать, что именно ему налили в канистру. Вне лаборатории почти невозможно отличить хороший бензин от суррогатного топлива. Кроме того топливо в канистрах может храниться в ненадлежащих условиях, что также скажется на его качестве.

В свою очередь основатель группы "Прайм" Дмитрий Лёушкин считает, что в таком виде деятельности во время войны нет ничего удивительного. В условиях безработицы граждане могут зарабатывать покупая топливо на АЗС и перепродавая его с наценкой.

Цены на бензин в канистрах как и цены на талоны выше чем на АЗС

В некоторых объявлениях предлагают купить топливо с доставкой. За доплату можно также купить и канистру.

В объявлениях на OLX можно встретить предложение купить премиальное топливо

Нелегальные АЗС и несетевые заправки

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн говорит, что из-за дефицита ресурса в Украине закрылось много нелегальных АЗС или "бочек", которые до войны продавали суррогатное топливо мини-НПЗ.

Однако те, кто продолжают работать продают бензин по очень высоким, а качество этого продукта, особенно бензина, очень часто вызывает вопросы у потребителей.

На нелегальных АЗС продается топливо, которое в основном произведено на мини-НПЗ. Поскольку правительство снизило стандарты качества до Евро-3, какая-то часть продукции малых нефтеперерабатывающих предприятий может оказаться в рамках стандартов. Но в целом водители сетуют на низкое качество такого топлива.

В свою очередь Лёушкин говорит, что бензин производства малых нефтеперерабатывающих заводов встречается и на оптовом рынке, однако стоит он так же как и бензин А-95 из ЕС. Поэтому есть риск заправиться бензином низкого качества и на сетевых АЗС. Современная машина хоть и не сломается от такого бензина сразу, однако длительная заправка "бодягой" может уничтожить двигатель автомобиля.

Также бензин по ценам выше рекомендованных правительством продают на небольших АЗС, которые не входят в сети. Такие заправки, как правило, находятся за пределами крупных городов, но могут находится и в неприметных местах в городской черте.

Такие заправки никогда не имели своей инфраструктуры в виде бензовозов или нефтебаз. Топливо им всегда привозили. Однако во время дефицита топлива таким АЗС не приходится выбирать поставщика, поэтому там может попасться некачественный бензин. Кроме того, такие заправки как правило торгуют бензином выше цен рекомендованных правительством в диапазоне 59-70 гривен за литр бензина.

Стоит также помнить, что даже после снижения налогов топливо остается подакцизным товаром, а торговля им без лицензии - незаконна. Таким образом предприимчивые граждане, которые решили заработать на перепродаже бензина рискуют получить штраф с конфискацией товара.