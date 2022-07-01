WOG та Prime скасовують ліміти на паливо

Мережа АЗК WOG з 1 липня скасовує обмеження на відпуск будь-якого виду палива в одні руки. Про це повідомила пресслужба компанії.

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"Також для власників картки PRIDE стає доступною купівля газу за готівку та банківські картки на тих АЗК, де відпуск пального відбувається виключно за безготівковий розрахунок", - додали в WOG.

Аналогічне рішення ухвалила національна мережа АЗС Prime. Власник мережі Дмитро Леушкін повідомив, що Prime знімає всі обмеження щодо відпуску палива з 4 липня.

Народний депутат Андрій Герус напередодні повідомляв, що незабаром таке рішення ухвалять і інші АЗС, оскільки на ринку вже є достатньо нафтопродуктів для скасування лімітів.

Україна зіткнулася із великим дефіцитом палива на АЗС після повномасштабного вторгнення РФ. З метою вирішення цієї проблеми 17 травня Кабінет міністрів України призупинив державне регулювання ціни на паливо. З операторами ринку досягнуто домовленості про максимальну вартість бензину та дизельного палива на АЗС.