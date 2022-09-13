Не только война. НБУ назвал основные причины удорожания продуктов

По данным Госстата, в августе 2022 года потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 23,8% (с 22,2% в июле), в месячном составила 1,1%. Помимо войны, цены на продукты и товары подтолкнули повышение курса доллара, при этом по каждой группе товаров есть свои факторы подорожания.

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Об этом говорится в комментарии Национального банка по уровню инфляции в августе 2022 года.

Регулятор отмечает, что война и ее последствия, такие как нарушение цепей поставок и разрушение производств, остаются основной причиной ускорения инфляции. Но показатель роста цен второй месяц подряд несколько ниже траектории базового прогноза НБУ.

Сдерживали рост цен фиксация тарифов на газ и тепло и насыщение внутреннего рынка топливом.

Непродовольственные товары подорожали в августе на 16,7% г/г. Это обусловлено ростом курса доллара, а также ограниченным снабжением новых партий товаров, значительными логистическими затратами бизнеса, исчерпанием запасов и ухудшением девальвационных ожиданий.

Обработанные продовольственные товары подорожали на 23,9% г/г. Темпы роста цен на рыбные, молочные, кондитерские изделия, растительное масло, масличные продукты, безалкогольные напитки и сухофрукты ускорились из-за более высоких затрат бизнеса и влияния корректировки официального курса гривни на стоимость указанных товаров из-за подорожания импорта.

Услуги подорожали на 15,6% г/г, в том числе в связи с возвращением украинцев домой, что увеличило спрос и ускоряло подорожание аренды жилья. Этот фактор, усиленный дефицитом некоторых расходных материалов и рабочей силы, приводил к росту стоимости услуг по ремонту жилья.

Высшими темпами росли цены на сырые продукты питания (+40,8% р/с) из-за уменьшения предложения и увеличения производственных затрат бизнеса.

Ожидание потребителей по сокращению производства и удорожанию энергоносителей привели к более быстрому росту цены на сахар.

Цены на топливо в августе стабилизировались на более низких уровнях по сравнению с предыдущими месяцами благодаря удешевлению нефти (в годовом измерении). Однако в годовом измерении подорожание топлива на АЗС остается ощутимым. В то же время, почти не изменились за год цены на одежду и обувь, а также тарифы на услуги ЖКХ.

Напомним, по данным ПриватБанка, в августе украинцы меньше тратили на продовольствие – по сравнению с июлем объемы оплат картами в продуктовых магазинах упал на 4%. Впрочем, доля расходов на еду в общих карточных расходах составляет более 45%.