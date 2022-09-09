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У серпні українці меньше витрачали на їжу та паливо, більше - на ліки, промислові товари та заклади харчування
В порівнянні з липнем обсяги оплат картками в продуктових магазинах впав на 4%. Втім, частка витрат на їжу в загальних карткових витратах складає понад 45%.
Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.
Зазначається, що українській бізнес продовжує тренд на безготівку - у серпні кількість встановлених ПриватБанком нових POS-терміналів зросла на 6 тисяч.
Обсяги оплат картками в малому бізнесі продовжує зростати вже четвертий місяць поспіль - у серпні малий бізнес та підприємці продали товарів та послуг за безготівку на 2,1% більше, ніж у липні. Безготівковий товарообіг в національних торгових мережах за останній місяць зріс на 1,8%.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За даними статистики ПриватБанку, оплати покупок банківськими картками в мережі POS-терміналів банку у серпні в порівнянні з липнем зросли на 5,5%.
У серпні українці менше витрачали на харчі - в порівнянні з липнем обсяги оплат картками в продуктових магазинах впав на 4%. Втім, частка витрат на їжу в загальних карткових витратах складає понад 45%.
Майже на 10% зменшилися обсяги безготівкових витрат на пальне. На 4% зменшилися витрати українців на купівлю електроніки та побутової техніки.
У той же час витрати на ліки та медичні товари у серпні зросли на 4%, також українці на 3% більше витрачали на промислові товари, одяг та взуття, та на 2,3% більше - на кафе і ресторани.
Нагадаємо, за перші 6 місяців 2022 року українці купили антидепресантів на 496 мільйонів гривень, що на 41% більше, ніж за аналогічний період минулого року.