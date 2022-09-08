За час війни українці купили антидепресантів на майже пів мільярда гривень

За перші 6 місяців 2022 року українці купили антидепресантів на 496 мільйонів гривень, що на 41% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Про це повідомляє Forbes.

Найбільше зростання продажів було зафіксовано у лютому – одразу на 50%.

Серед топ-10 фармкомпаній, які заробили на продажах антидепресантів українцям, лише одна українська.

"Фарма Старт", яка входить у швейцарську Acino Group, за шість місяців 2022 року продала антидепресантів на 103 млн грн. Це 20% від усієї суми продажів цієї категорії ліків в Україні. Далі йдуть данська Lundbeck та американська Pfizer.

Якщо рахувати за кількістю проданих упаковок, то в трійці лідерів зʼявляються ще дві українські фармкомпанії – "Лекхім" і "Дослідний завод "ГНЦЛС".

У брендах за продажами в грошах лідирує Pfizer з його препаратом "Золофт", якого було продано вдвічі більше, ніж торік, – на 47 млн грн.

Найпопулярнішим за цей період антидепресантом в упаковках серед українців став "Амітриптилін". Його продали понад 180 000 упаковок

Очільники фармацевтичних компаній зазначають, що чим довше триватимуть воєнні дії, тим більше зростатимуть продажі антидепресантів.

Очікується, що за підсумками 2022 року обсяг продажів таких препаратів може скласти близько 1 мільярда гривень.

Експерти припускають, що якби з країни не виїхали кілька мільйонів українців, продажі антидепресантів зросли б щонайменше на 70%.

Зазначимо, за прогнозами Міністерства охорони здоров'я, понад 15 мільйонів українців потребуватимуть психологічної допомоги за наслідками війни.