Внаслідок війни понад 15 мільйонів українців потребуватимуть психологічної допомоги

За прогнозами Міністерства охорони здоров'я, понад 15 мільйонів українців потребуватимуть психологічної допомоги за наслідками війни.

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Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Ми вже прогнозуємо в абсолютному вираженні кількість людей, які матимуть психічні розлади за наслідками цієї війни – це понад 15 млн людей. Це ті люди, які потребуватимуть як мінімум психологічної підтримки", - каже Ляшко.

Він зазначив, що війна матиме суттєвий вплив на психічний стан людей, навіть тих, яким здається, що вони стійко переживають воєнні наслідки, але таке уявлення є виключно міфічним.

Нагадаємо, що штучний інтелект Elomia надає безкоштовну психологічну допомогу українцям 24/7.