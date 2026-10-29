Квартальний збиток Volkswagen зріс до $6,59 млрд: концерн планує звільнити 100 тисяч працівників

Провідний автоконцерн Європи та другий за величиною виробник авто у світі Volkswagen AG за підсумками третього кварталу поглибив падіння в збитки, зафіксувавши операційний мінус у розмірі 6,59 мільярда доларів порівняно зі збитком у 1,45 млрд доларів роком раніше. Показники виявилися значно гіршими за оцінки ринку, адже аналітики прогнозували втрати на рівні 2,90 млрд доларів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Виторг від продажів за три місяці скоротився сильніше за очікування — на 6%, склавши 84,05 млрд доларів. На тлі оприлюдненої звітності котирування акцій компанії на попередніх торгах знизилися на 1,1%.

Фінансовий директор концерну Арно Антліц заявив, що підсумки дев'яти місяців не залишають часу на зволікання і змушують діяти рішуче. За його словами, суттєвий збиток зумовлений спеціальними статтями витрат на суму близько 8,93 млрд доларів.

Водночас операційна рентабельність продажів за дев'ять місяців навіть без урахування цих разових факторів склала лише 3,8%, що є недостатнім у довгостроковій перспективі. Минулого місяця група попередила про 11,16 млрд доларів одноразових витрат, пов'язаних переважно з проблемами бренду Porsche, а також погіршила річний прогноз рентабельності до максимум 1%.

Скорочення 100 тисяч працівників та закриття заводів

Погіршення фінансового стану посилило тиск на керівництво щодо масштабної реструктуризації бізнес-моделі на тлі жорсткої конкуренції в Китаї, мільярдних витрат на імпортні мита та дорогого переходу на виробництво електромобілів у Європі, де позиції німецького виробника також тіснять китайські бренди.

Генеральний директор концерну Олівер Блюме планує скоротити близько 100 тисяч робочих місць по всій групі компаній, до якої входять бренди Audi та Porsche. План оптимізації передбачає закриття до чотирьох заводів на території Німеччини. Профспілки виступили з категоричним протестом проти таких намірів, попередивши про високу ймовірність початку масштабних страйків на підприємствах уже на початку наступного року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що продажі Volkswagen у Китаї обвалилися на 39%. Щоб зупинити спад попиту на ключовому світовому ринку, німецький автоконцерн презентував нове програмне забезпечення Vega власної розробки.