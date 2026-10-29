Квартальный убыток Volkswagen вырос до $6,59 млрд: концерн планирует уволить 100 тысяч работников

Ведущий автоконцерн Европы и второй по величине производитель авто в мире Volkswagen AG по итогам третьего квартала углубил падение в убытки, зафиксировав операционный минус в размере 6,59 миллиарда долларов по сравнению с убытком в 1,45 млрд долларов годом ранее. Показатели оказались значительно хуже оценок рынка, ведь аналитики прогнозировали потери на уровне 2,90 млрд долларов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Выручка от продаж за три месяца сократилась сильнее ожиданий — на 6%, составив 84,05 млрд долларов. На фоне обнародованной отчетности котировки акций компании на предыдущих торгах снизились на 1,1%.

Финансовый директор концерна Арно Антлиц заявил, что итоги девяти месяцев не оставляют времени на промедление и заставляют действовать решительно. По его словам, существенный ущерб обусловлен специальными статьями расходов на сумму около 8,93 млрд долларов.

В то же время операционная рентабельность продаж за девять месяцев даже без учета этих разовых факторов составила лишь 3,8%, что недостаточно в долгосрочной перспективе. В прошлом месяце группа предупредила об 11,16 млрд долларов единовременных расходов, связанных преимущественно с проблемами бренда Porsche, а также ухудшила годовой прогноз рентабельности до максимум 1%.

Сокращение 100 тысяч работников и закрытие заводов

Ухудшение финансового состояния усилило давление на руководство по масштабной реструктуризации бизнес-модели на фоне жесткой конкуренции в Китае, миллиардных расходов на импортные пошлины и дорогостоящему переходу на производство электромобилей в Европе, где позиции немецкого производителя также теснят китайские бренды.

Генеральный директор концерна Оливер Блюмэ планирует сократить около 100 тысяч рабочих мест по всей группе компаний, в которую входят бренды Audi и Porsche. План оптимизации предусматривает закрытие четырех заводов на территории Германии. Профсоюзы выступили с категорическим протестом против таких намерений, предупредив о высокой вероятности начала масштабных стачек на предприятиях уже в начале следующего года.

Напомним, ранее сообщалось, что продажи Volkswagen в Китае обвалились на 39%. Чтобы остановить спад спроса на ключевом мировом рынке, немецкий автоконцерн представил новое программное обеспечение Vega собственной разработки.