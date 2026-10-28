Обвал на 39%: Volkswagen выпустил новый автософт, чтобы спасти продажи в Китае

Немецкий автоконцерн Volkswagen AG представил новое программное обеспечение местной разработки под названием Vega, призванное усовершенствовать функционал автомобилей марки в Китае. Таким образом, производитель пытается остановить стремительный спад продаж на крупнейшем автомобильном рынке мира.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Программный комплекс Vega адаптирован под специфические вкусы китайских потребителей и создан собственными силами концерна. Систему будут обновлять три месяца, а на 2027 год запланирована масштабная модернизация с добавлением передовых систем помощи водителю и выходом на 3-й уровень автономного вождения.

Этот уровень подразумевает способность автомобиля двигаться самостоятельно при условии, что водитель остается внимательным и готовым взять управление. Софт уже поддерживает базовые функции помощи, в частности автоматическую парковку.

Китайский авторынок долгое время был одним из главных центров роста и прибыли для европейского автогиганта, однако в настоящее время там доминируют локальные бренды во главе с BYD, которые предлагают более доступные и насыщенные современным софтом электромобили.

В третьем квартале продажи Volkswagen в стране обвалились на 39%, несмотря на вывод новых моделей Audi и VW, разработанных совместно с местными партнерами SAIC Motor Corp. и Xpeng Inc.

Экспорт на рынки Глобального Юга и партнерские соглашения

Программные решения и автомобильные платформы, создаваемые Volkswagen в конкурентной среде Китая, компания планирует применять и для усиления линейки машин на других рынках, подтверждая роль КНР как глобального хаба разработки электромобилей.

Производитель уже начал экспорт производимых в Китае моделей VW и Jetta на рынки так называемого Глобального Юга, в частности в страны Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки к югу от Сахары. К концу этого года географию поставок расширят на Мексику, Египет и Вьетнам. Помимо внутренних разработок, автоконцерн сотрудничает в области софта с Horizon Robotics в Китае и Rivian Automotive в Соединенных Штатах.

Напомним, ранее сообщалось, что Volkswagen заявил о падении мировых поставок на 14,3% в третьем квартале: это наибольшее сокращение показателей автопроизводителя за более четырех лет, вызванное, прежде всего, падением спроса на его ключевом рынке — в Китае.