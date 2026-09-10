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Volkswagen потратит 16 млрд евро на закрытие заводов и сокращение штата

Volkswagen
Volkswagen потратит 16 млрд евро на закрытие заводов и сокращение штата / Unsplash

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen оценивает расходы по реструктуризации примерно в 16 млрд евро. Эти средства пойдут на выплаты при увольнении работников и возможном закрытии заводов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал Der Spiegel.

Автопроизводитель вынужден пойти на такой шаг, поскольку имеет в Европе избыточные производственные мощности более чем на 500 000 автомобилей ежегодно. Они не загружены работой полностью, но приводят к постоянному росту расходов компании.

Куда пойдут 16 млрд евро

Большую часть суммы зарезервируют под оптимизацию штата:

  • Увольнение работников: около 10 млрд евро направят на расходы, связанные с сокращением до 60 000 рабочих мест по всему миру (дополнительно к уже запланированным сокращениям);
  • Заводы в Неккарзульме и Ганновере: остановка производства на этих площадках будет стоить по 2 млрд. евро для каждого;
  • Заводы в Эмдене и Цвиккау: прекращение работы предприятий обойдется примерно в 1 млрд евро на каждом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Volkswagen запускает самую большую реструктуризацию за 89 лет истории компании. Немецкий автогигант сократит еще около 50 тысяч рабочих мест к концу десятилетия, а с учетом уже согласованных сокращений общее количество увольнений достигнет примерно 100 тысяч.

Автор:
Максим Кольц

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