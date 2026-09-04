Volkswagen запускает самую большую реструктуризацию за 89 лет: под сокращение попадут 100 тыс. работников

Volkswagen запускает самую большую реструктуризацию за 89 лет истории компании. Немецкий автогигант сократит еще около 50 тыс. рабочих мест к концу десятилетия. С учетом уже согласованных сокращений общее количество увольнений достигнет примерно 100 тысяч.

Как пишет Dilo, об этом информирует New Times.

Самая крупная реструктуризация в истории Volkswagen

Причинами такого решения стали ужесточение конкуренции со стороны китайских автопроизводителей, высокие цены на энергоносители, значительные производственные затраты и дорогостоящий переход на электромобили.

"Это сильный сигнал по поводу будущего Volkswagen Group", - заявил генеральный директор компании Оливер Блуме.

Новый план согласовали после длительных переговоров с профсоюзами, представляющими более 650 тысяч работников Volkswagen в мире. Представители IG Metall поддержали договоренность.

Первые сокращения компания согласовала еще в конце 2024 года. В настоящее время договоренности касаются 37 тысяч работников, а новая программа фактически удвоит масштаб оптимизации.

Китайское давление и высокие издержки

Кризис Volkswagen отражает проблемы всего германского автопрома. Китай, десятилетиями являвшийся одним из ключевых рынков для компании, превратился в мощного конкурента. Продажи Volkswagen в стране падают, в то время как местные производители активно наращивают выпуск электромобилей и выходят на европейский рынок.

По словам Блуме, расходы Volkswagen примерно на 30% выше, чем у конкурентов. В то же время, компания вынуждена инвестировать в переход на электромобили и конкурировать с более дешевыми китайскими моделями.

"Совершенно очевидно, что им очень нужно сокращать расходы", - отметил аналитик европейского автопрома Маттиас Шмидт.

Под вопросом четыре завода

Volkswagen признает, что имеет лишние производственные мощности. Под вопросом остается будущее четырех заводов в Германии – в Эмдене, Ганновере, Цвиккау и Неккарзульме.

Компания пока не приняла решения об их закрытии и рассматривает альтернативные варианты использования предприятий. Среди возможных сценариев – переориентация части производства на оборонную промышленность. В частности, Volkswagen уже ведет переговоры с оборонными компаниями по заводу в Оснабрюке.

Оливер Блуме ранее заявлял, что у четырех предприятий нет четких перспектив после 2030 года.

Volkswagen сокращает производство

Компания пересматривает не только численность персонала, но и масштаб производства. Volkswagen планирует производить около 9 млн автомобилей в год. В пандемию ее цель составляла 12 млн, а еще недавно – около 10 млн.

В июле компания также сообщила о намерении сократить модельный ряд примерно вдвое, чтобы снизить затраты.

Эксперты называют ситуацию для Volkswagen и немецкой промышленности в целом экзистенциальной. По мнению аналитиков, компании приходится радикально перестраивать бизнес, чтобы конкурировать с производителями из Китая.

"Мы почти дошли до вопроса, сможет ли VW выжить в своем нынешнем виде. Сейчас или никогда", – сказал Шмидт.

Закрытие заводов и сокращение 50 тысяч работников

Ранее сообщалось, что план оптимизации Volkswagen предполагает сокращение еще 50 тысяч работников, закрытие четырех заводов в Германии и продажи непрофильных активов.

Отмечается, что кризис Volkswagen отражает проблемы всего германского автопрома. В частности, BMW также снизила прогноз прибыли и ускорила сокращение рабочих мест.

Ранее автоконцерн Volkswagen сообщил о планах сократить свой модельный ряд вдвое из-за падения прибылей в Китае и Европе. Компания ищет пути экономии, чтобы высвободить ресурсы для выпуска наиболее прибыльных автомобилей.