Volkswagen запускає найбільшу реструктуризацію за 89 років: під скорочення потраплять 100 тисяч працівників

Volkswagen запускає найбільшу реструктуризацію за 89 років історії компанії. Німецький автогігант скоротить ще близько 50 тисяч робочих місць до кінця десятиліття. З урахуванням уже погоджених скорочень загальна кількість звільнень сягне приблизно 100 тисяч.

Як пише Dilo, про це інформує New Times.

Найбільша реструктуризація в історії Volkswagen

Причинами такого рішення стали посилення конкуренції з боку китайських автовиробників, високі ціни на енергоносії, значні виробничі витрати та дорогий перехід на електромобілі.

"Це сильний сигнал щодо майбутнього Volkswagen Group", - заявив генеральний директор компанії Олівер Блуме.

Новий план погодили після тривалих переговорів із профспілками, які представляють понад 650 тисяч працівників Volkswagen у світі. Представники IG Metall підтримали домовленість.

Перші скорочення компанія погодила ще наприкінці 2024 року. Наразі домовленості стосуються 37 тисяч працівників, а нова програма фактично подвоїть масштаб оптимізації.

Китайський тиск і високі витрати

Криза Volkswagen відображає проблеми всього німецького автопрому. Китай, який десятиліттями був одним із ключових ринків для компанії, перетворився на потужного конкурента. Продажі Volkswagen у країні падають, тоді як місцеві виробники активно нарощують випуск електромобілів і виходять на європейський ринок.

За словами Блуме, витрати Volkswagen приблизно на 30% вищі, ніж у конкурентів. Водночас компанія змушена інвестувати у перехід на електромобілі та конкурувати з дешевшими китайськими моделями.

"Цілком очевидно, що їм конче потрібно скорочувати витрати", - зазначив аналітик європейського автопрому Маттіас Шмідт.

Під питанням чотири заводи

Volkswagen визнає, що має надлишкові виробничі потужності. Під питанням залишається майбутнє чотирьох заводів у Німеччині - в Емдені, Ганновері, Цвіккау та Неккарзульмі.

Компанія поки не ухвалила рішення про їх закриття та розглядає альтернативні варіанти використання підприємств. Серед можливих сценаріїв - переорієнтація частини виробництва на оборонну промисловість. Зокрема, Volkswagen уже веде переговори з оборонними компаніями щодо заводу в Оснабрюку.

Олівер Блуме раніше заявляв, що чотири підприємства не мають чітких перспектив після 2030 року.

Volkswagen скорочує виробництво

Компанія переглядає не лише чисельність персоналу, а й масштаби виробництва. Volkswagen планує випускати близько 9 млн автомобілів на рік. До пандемії її ціль становила 12 млн, а ще нещодавно - близько 10 млн.

У липні компанія також повідомила про намір скоротити модельний ряд приблизно вдвічі, щоб зменшити витрати.

Експерти називають ситуацію для Volkswagen та німецької промисловості загалом екзистенційною. На думку аналітиків, компанії доводиться радикально перебудовувати бізнес, щоб конкурувати з виробниками з Китаю.

"Ми майже дійшли до питання, чи зможе VW вижити у своєму нинішньому вигляді. Зараз або ніколи", - сказав Шмідт.

Закриття заводів і скорочення 50 тисяч працівників

Раніше повідомлялось, що план оптимізації Volkswagen передбачає скорочення ще 50 тисяч працівників, закриття чотирьох заводів у Німеччині та продаж непрофільних активів.

Наголошується, що криза Volkswagen відображає проблеми всього німецького автопрому. Зокрема, BMW також знизила прогноз прибутку та прискорила скорочення робочих місць.

Додамо, раніше автоконцерн Volkswagen повідомив про плани скоротити свій модельний ряд удвічі через падіння прибутків у Китаї та Європі. Компанія шукає шляхи економії, щоб вивільнити ресурси для випуску найбільш прибуткових автомобілів.