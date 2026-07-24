Volkswagen знизив прогноз доходів і готує масштабні скорочення через провал у Китаї

Німецький автоконцерн Volkswagen суттєво знизив свій річний прогноз доходів на тлі різкого падіння продажів у Китаї. Це посилює тиск на генерального директора компанії Олівера Блюме, який намагається реалізувати масштабну програму економії та скорочення штату.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Financial Times.

Найбільший автовиробник Європи очікує, що за підсумками 2026 року його виручка скоротиться на суму до 3%. Раніше компанія прогнозувала зростання показника на 3% відносно торішніх €321,9 млрд.

Головною причиною коригування стало обвалення продажів на китайському ринку. У другому кварталі (квітень — червень) операційний прибуток VW впав на 9,5% — до €3,5 млрд, що виявилося нижчим за очікування аналітиків (€3,9 млрд).

За підсумками першого півріччя 2026 року продажі Volkswagen у Китаї скоротилися на 31,6%, і ця негативна тенденція лише посилюється. Для порівняння, на ринках Європи та Північної Америки компанія зафіксувала зростання продажів.

Закриття заводів і 50 тисяч звільнень

Слабкі фінансові результати змушують керівництво компанії наполягати на радикальному плані оптимізації витрат. Запропоновані Олівером Блюме заходи передбачають:

Скорочення ще 50 000 співробітників по всьому світу (що подвоїть вже узгоджений із профспілками план звільнень).

Зупинку виробництва на чотирьох заводах у Німеччині.

Продаж непрофільних активів.

Раніше Наглядова рада Volkswagen відхилила цей план через жорсткий опір представників профспілок. За словами Блюме, реструктуризація необхідна, щоб зробити концерн "більш інноваційним, швидким, привабливим і стійким".

Криза в Китаї вдарила й по інших німецьких автовиробниках. Зокрема, компанія BMW минулого місяця також знизила свій прогноз прибутку та прискорила програму скорочення тисяч робочих місць.

Нагадаємо, раніше автоконцерн Volkswagen повідомив про плани скоротити свій модельний ряд удвічі через падіння прибутків у Китаї та Європі. Компанія шукає шляхи економії, щоб вивільнити ресурси для випуску найбільш прибуткових автомобілів.