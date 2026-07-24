Volkswagen снизил прогноз доходов и готовит масштабные сокращения из-за провала в Китае.

Немецкий автоконцерн Volkswagen существенно снизил свой годовой прогноз доходов на фоне резкого падения продаж в Китае. Это усиливает давление на генерального директора компании Оливера Блюме, пытающегося реализовать масштабную программу экономии и сокращения штата.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Financial Times.

Крупнейший автопроизводитель Европы ожидает, что по итогам 2026 его выручка сократится на сумму до 3%. Ранее компания прогнозировала рост показателя на 3% по отношению к прошлогодним €321,9 млрд.

Главной причиной корректировки стало обрушение продаж на китайском рынке. Во втором квартале (апрель — июнь) операционная прибыль VW упала на 9,5% — до €3,5 млрд, что оказалось ниже ожиданий аналитиков (€3,9 млрд).

По итогам первого полугодия 2026 года продажи Volkswagen в Китае сократились на 31,6%, и эта негативная тенденция только усугубляется. Для сравнения, на рынках Европы и Северной Америки компания зафиксировала рост продаж.

Закрытие заводов и 50 тысяч увольнений

Слабые финансовые результаты заставляют руководство компании настаивать на радикальном плане оптимизации затрат. Предложенные Оливером Блюме мероприятия предусматривают:

Сокращение еще 50 000 сотрудников по всему миру (что удвоит уже согласованный с профсоюзами план увольнений).

Остановка производства на четырех заводах в Германии.

Продажа непрофильных активов.

Ранее Наблюдательный совет Volkswagen отклонил этот план из-за жесткого сопротивления представителей профсоюзов. По словам Блюмэ, реструктуризация необходима, чтобы сделать концерн "более инновационным, быстрым, привлекательным и устойчивым".

Кризис в Китае ударил и по другим немецким автопроизводителям. В частности, компания BMW в прошлом месяце также снизила свой прогноз прибыли и ускорила программу сокращения тысяч рабочих мест.

Напомним, ранее автоконцерн Volkswagen сообщил о планах сократить свой модельный ряд вдвое из-за падения прибылей в Китае и Европе. Компания ищет пути экономии, чтобы высвободить ресурсы для выпуска наиболее прибыльных автомобилей.