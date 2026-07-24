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Volkswagen снизит модельный ряд вдвое: почему автогигант вынужден пойти на масштабную экономию

Volkswagen
Volkswagen идет на радикальную перестройку / Depositphotos

Автоконцерн Volkswagen планирует сократить свой модельный ряд вдвое из-за падения доходов в Китае и Европе. Компания ищет пути экономии, чтобы высвободить ресурсы для наиболее прибыльных автомобилей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

Отмечается, что в плане автогиганта не определены четкие цели, когда произойдет сокращение, или какие бренды находятся в фокусе. Аналитики Bernstein заявили, что стратегия VW "полна идеалов, но очень мало конкретики" относительно того, как она будет реализована.

Причины и состояние рынка

Доходность компании снизилась из-за обвала продаж в Китае и низкого спроса в Европе. Немецкая бизнес-модель производства авто на экспорт больше не эффективна. Дополнительным фактором стали американские тарифы, влияющие на Audi и Porsche , а также рост доли на европейском рынке китайских брендов, в частности Chery Automobile .

Стремясь к экономии расходов, Volkswagen также планирует значительное сокращение работников. Соглашение 2024 предусматривало сокращение более 35 000 работников в Германии к 2030 году и уменьшение мощностей с 10 миллионов до 9 миллионов авто в год, но руководство считает эти меры недостаточными.

В начале торгов во Франкфурте 24 июля акции VW выросли на 1,5%, хотя с начала года они упали ориентировочно на 30%. Немецкий индекс DAX за этот период вырос примерно на 2,5%.

Ранее сообщалось, что германский автомобильный концерн Volkswagen рассматривает возможность сокращения до 100 000 рабочих мест и закрытие нескольких заводов.   Однако планы руководства компании сразу натолкнулись на критику и сопротивление со стороны профсоюза.

Автор:
Татьяна Ковальчук