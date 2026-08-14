Количество работников в автопроме Германии сократилось до минимума за более чем 20 лет

Количество занятых в автомобильной промышленности Германии упало до самого низкого показателя за последние два десятилетия. Автопроизводители массово сокращают расходы на фоне усиления конкуренции со стороны Китая и роста производственных издержек внутри страны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Рекордное падение занятости

За год, до июня (включительно) немецкий автопром потерял больше рабочих мест, чем любая другая отрасль обрабатывающей промышленности страны:

Масштаб сокращений: штат автопроизводителей (в частности, Volkswagen AG, BMW AG и Mercedes-Benz Group AG) уменьшился на 5,8%, или на 42,3 тысячи сотрудников.

Исторический минимум: к концу июня в секторе было занято 691,5 тысячи человек — это самый низкий уровень с 2005 года.

Сравнение с другими отраслями: темпы падения занятости в автопроме более чем в два раза превысили среднее сокращение в промышленном секторе страны. В то же время, автоиндустрия остается вторым крупнейшим промышленным работодателем Германии после машиностроения (более 900 тысяч работников).

Кто пострадал больше всего и планы на будущее

Сокращение персонала больше всего коснулось производителей комплектующих (минус 7,6%) и производителей автомобилей и двигателей (минус 6,1%). В сегменте кузовов и прицепов количество работников выросло на 10%.

Ключевые игроки рынка – VW, BMW и Mercedes – недавно ухудшили свои финансовые прогнозы из-за падения спроса в Китае, который является крупнейшим автомобильным рынком мира. Только концерн Volkswagen рассматривает возможность закрытия некоторых заводов и сокращение до 100 тысяч рабочих мест в Германии.

Напомним, ранее сообщалось, что Volkswagen снизил прогноз доходов и готовит масштабные сокращения из-за провала в Китае. Падение продаж на китайском рынке существенно усилило финансовое давление на руководство концерна.