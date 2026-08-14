Кількість працівників в автопромі Німеччини скоротилася до мінімуму за понад 20 років

Кількість зайнятих в автомобільній промисловості Німеччини впала до найнижчого показника за останні два десятиліття. Автовиробники масово скорочують витрати на тлі посилення конкуренції з боку Китаю та зростання виробничих витрат усередині країни.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Рекордне падіння зайнятості

За рік, до червня включно) німецький автопром втратив більше робочих місць, ніж будь-яка інша галузь обробної промисловості країни:

Масштаб скорочень: штат автовиробників (зокрема Volkswagen AG, BMW AG та Mercedes-Benz Group AG) зменшився на 5,8%, або на 42,3 тисячі співробітників.

Історичний мінімум: на кінець червня в секторі було зайнято 691,5 тисячі осіб — це найнижчий рівень із 2005 року.

Порівняння з іншими галузями: темпи падіння зайнятості в автопромі більш ніж удвічі перевищили середнє скорочення в промисловому секторі країни. Водночас автоіндустрія залишається другим найбільшим промисловим роботодавцем Німеччини після машинобудування (понад 900 тисяч працівників).

Хто постраждав найбільше та плани на майбутнє

Скорочення персоналу найбільше торкнулося виробників комплектуючих (мінус 7,6%) та виробників автомобілів і двигунів (мінус 6,1%). Натомість у сегменті кузовів та причепів кількість працівників зросла на 10%.

Ключові гравці ринку — VW, BMW та Mercedes — нещодавно погіршили свої фінансові прогнози через падіння попиту в Китаї, який є найбільшим автомобільним ринком світу. Лише концерн Volkswagen розглядає можливість закриття деяких заводів та скорочення до 100 тисяч робочих місць у Німеччині.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Volkswagen знизив прогноз доходів і готує масштабні скорочення через провал у Китаї. Падіння продажів на китайському ринку суттєво посилило фінансовий тиск на керівництво концерну.